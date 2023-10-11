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Дерево насмерть задавило проезжавшую на велосипеде сибирячку

Следователи начали проверку

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Женщина скончалась до приезда медиков

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В Алтайском крае днем 11 октября упавшее дерево насмерть задавило женщину, которая ехала на велосипеде. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, инцидент произошел в поселке Черницком.

— Сегодня днем в поселке Черницком города Барнаула на передвигающуюся на велосипеде женщину упало дерево. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка, — пояснили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Новосибирской области на палатку с отдыхающими упало дерево. Погибла 42-летняя женщина.

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