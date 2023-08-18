Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы поймали в Черепанове

— В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказали в СК.

По данным следствия 13 августа 31летний житель Черепанова изнасиловал ребенка, после чего скрылся. Полицейские распространили ориентировки на поиск предполагаемого педофила. Оперативники подозревали, что мужчина может скрываться в другом районе Новосибирской области и даже в другом регионе.