Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы поймали в Черепанове

Подозреваемого в изнасиловании 12-школьницы в Черепанове задержали вчера, 17 августа 2023 года. Об это рассказали в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.
— В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказали в СК.
По данным следствия 13 августа 31летний житель Черепанова изнасиловал ребенка, после чего скрылся. Полицейские распространили ориентировки на поиск предполагаемого педофила. Оперативники подозревали, что мужчина может скрываться в другом районе Новосибирской области и даже в другом регионе.
Ранее НГС писал о том, как 14-летняя девочка из новосибирского села Утянка стала жертвой насилия и забеременела. Под стражу отправили ее отчима.