freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 93.75
eur 102.18
СрочноЗадержан подозреваемый в изнасиловании школьницы
Все новости
Все новости

Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы поймали в Черепанове

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте предполагаемого педофила

884

Фотографии предполаемого педофила распространили следовали СК. Сейчас мужчина уже задержан

Поделиться

Подозреваемого в изнасиловании 12-школьницы в Черепанове задержали вчера, 17 августа 2023 года. Об это рассказали в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

— В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказали в СК.

По данным следствия 13 августа 31летний житель Черепанова изнасиловал ребенка, после чего скрылся. Полицейские распространили ориентировки на поиск предполагаемого педофила. Оперативники подозревали, что мужчина может скрываться в другом районе Новосибирской области и даже в другом регионе.

Ранее НГС писал о том, как 14-летняя девочка из новосибирского села Утянка стала жертвой насилия и забеременела. Под стражу отправили ее отчима.

По теме

Половая неприкосновенность детейЗадержаниеЧерепановоСУ СКР по Новосибирской областиИзнасилование девочки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter