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Сядет в тюрьму ради большой любви: как 22-летняя продавщица ювелирного салона украла украшений на 12 миллионов своему избраннику

История Карины Макаровой, которая похитила драгоценности, которые никто не может найти

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Карине Макаровой грозит заключение за похищение украшений

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В Уфе готовятся к суду над 22-летней работницей ювелирного центра Кариной Макаровой, которая похитила украшения на 12 миллионов рублей. Девушка обчистила салон, когда рабочий день закончился, даже не удосужившись спрятаться от камер наблюдения, и скрылась, но вскоре была задержана и сейчас ожидает приговора. А вот похищенное так и не нашли: по словам Карины, она передала всё молодому человеку, который вскружил ей голову обещаниями большой и чистой любви. Подробности расследования рассказали наши коллеги из UFA1.RU.

Синдром отличницы и вредные привычки

Карина Макарова родом из нижегородского Дзержинска, воспитывалась мамой и отчимом, еще у нее есть младший брат. Девушка восхищалась отношениями родителей, а больше всего уважала отчима, по словам знакомых, и боялась его разочаровать. В школьные годы она мечтала переехать в областную столицу, написать книгу и стать блогером. Но больше всего ей хотелось встретить достойного человека, с которым можно связать жизнь.

— Желаю всем такой любви, как у моих родителей, — писала Карина в соцсетях.

Но, судя по всему, в делах амурных девушке не везло. Она то и дело жаловалась на измены и предательства со стороны молодых людей. Да и планы о переезде осуществить получилось не сразу. Школу она окончила в 2018 году, но осталась в родном городе, поступив в местный филиал академии народного хозяйства и государственной службы.

Карина постоянно переживала неудачи на личном фронте

Карина постоянно переживала неудачи на личном фронте

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Весной 2022 года Карина получила предложение от молодого человека и согласилась. Она даже поменяла фамилию на личной странице в социальных сетях, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце, хвасталась снимками цветов и подарков с подписью «Муж балует». Но через пару месяцев она вернула прежнюю фамилию, удалила почти все публикации об избраннике и отправилась покорять Москву.

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Вся история Карины в 3-минутном видео

Видео: UFA1.RU

Уже будучи в столице, Макарова подписалась на работу вожатой в детском лагере на берегу Черного моря, в Евпатории. С детьми у девушки всё получалось складно, но вот в других аспектах, по словам воспитателей, не заладилось. На замечания по поводу дисциплины она реагировала так, что казалось, будто приехала не работать, а отдыхать на курорте.

— Она очень плохой сотрудник в целом, — рассказал UFA1.RU один из бывших коллег Макаровой. — Была очень ленивой, часто скрывалась от работы. Были моменты, когда ей было вообще плевать на всех. Она часто ходила курить, хотя в детском лагере это запрещено.

Карина любила море

Карина любила море

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При этом сама Карина говорила, что всегда старалась добиваться похвалы и любую работу старалась выполнить идеально.

— Я с синдромом отличницы всегда должна быть первая, мной должны гордиться, я должна быть примером, — заявляла Макарова.

Так или иначе, до конца отработать смену в три недели она не смогла — уволилась до ее завершения и уехала, но домой возвращаться не стала. Сначала девушка посетила Екатеринбург, где тусовалась с подругой, потом оказалась в челябинском Симе и осенью появилась в Уфе. Здесь Макарова провела около месяца и закончила свой вояж возвращением в Свердловскую область. Там и состоялась роковая встреча, которая завершилась для нее уголовным делом.

Таинственная любовь

Как установила полиция позже, в Екатеринбурге Карина Макарова разместила объявление о поиске работы, на которое откликнулась некая консалтинговая фирма. На собеседовании она сразу же познакомилась с директором. Тот организовал ей курс обучения и устроил на работу в уфимский «Ювелирцентр». Оттуда девушка должна была регулярно присылать сведения о работе магазина — режиме, товарообороте и других сотрудниках. При этом молодой директор продолжал всё сильнее и сильнее завоевывать расположение Карины.

— Я очень сильно поддалась влиянию человека, поверила его словам, любовь и всё остальное, до конца не понимала, что происходит, — признавалась девушка.

Вскоре «директор» убедил Макарову дождаться конца рабочего дня, когда в магазине останется только она, забрать как можно больше драгоценностей и отвезти ему. Девушка так и сделала. При этом она даже не позаботилась о том, чтобы хоть как-то скрыть свою причастность к преступлению. На записях камеры наблюдения в салоне отчетливо видно, как Макарова собирает драгоценности с полок и раскладывает их по пакетам.

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Видео в ночь похищения и с судебного заседания

Видео: МВД Башкирии

Согласно материалам впоследствии возбужденного уголовного дела, Карина похитила украшения на общую сумму 12 миллионов рублей. С ними она отправилась в Челябинскую область, где передала всё своему возлюбленному. Оттуда она поехала в родной Дзержинск — к этому времени ее уже объявили в розыск. Родители, узнав, что совершила Карина, убедили ее сдаться полиции и всё рассказать.

Девушку под конвоем вернули в Уфу. Когда суд назначил ей на время следствия арест, она не могла сдержать слёз. Позже ее освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Макаровой предъявлено обвинение по статье «Хищение имущества в особо крупном размере». Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание по ней — 10 лет заключения. В конце июля материалы были направлены в суд.

Таинственный директор консалтинговой фирмы до сих пор не найден. Его действия следствие оценивает как подстрекательство — по этому поводу также возбуждено уголовное дело. Украшения, разумеется, тоже не нашли.

— Принимаются меры к установлению местонахождения похищенных драгоценностей, — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

За новостями о Карине Макаровой и судьбе украденных украшений следите в специальном сюжете UFA1.RU.

Мы следим за развитием событий.

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