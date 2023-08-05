Сядет в тюрьму ради большой любви: как 22-летняя продавщица ювелирного салона украла украшений на 12 миллионов своему избраннику

Синдром отличницы и вредные привычки

Карина Макарова родом из нижегородского Дзержинска, воспитывалась мамой и отчимом, еще у нее есть младший брат. Девушка восхищалась отношениями родителей, а больше всего уважала отчима, по словам знакомых, и боялась его разочаровать. В школьные годы она мечтала переехать в областную столицу, написать книгу и стать блогером. Но больше всего ей хотелось встретить достойного человека, с которым можно связать жизнь.

— Желаю всем такой любви, как у моих родителей, — писала Карина в соцсетях.



Но, судя по всему, в делах амурных девушке не везло. Она то и дело жаловалась на измены и предательства со стороны молодых людей. Да и планы о переезде осуществить получилось не сразу. Школу она окончила в 2018 году, но осталась в родном городе, поступив в местный филиал академии народного хозяйства и государственной службы.