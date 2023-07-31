Могла быть не единственной жертвой. Репортаж из поселка, где насильник 14 лет держал в плену женщину

Под Челябинском задержали подозреваемого в похищении женщины, которая пробыла взаперти почти 14 лет и сумела сбежать только сейчас. По данным 74.RU, во дворе нашли останки еще одной женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник, 31 июля, старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.
Официальная версия СК
— По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом, в котором ее удерживали, — рассказал представитель Следственного комитета.
Женщина была похищена в 19 лет. По данным 74.RU, ее никто не искал, поскольку пропавшая из неблагополучной семьи, беспокоиться о ней было некому.
В СК уточнили, что сейчас мужчина находится в больнице под надзором силовиков.
За похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (пункт «в» части 2 статьи 126 УК РФ) предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы.
Что говорят соседи
Сейчас дом, где всё произошло, опечатан сотрудниками СК. Соседи уточнили, что силовики работали в поселке накануне.
— Вчера увидели толпу машин. Откуда они все взялись? — удивилась одна из женщин. — Ему [подозреваемому] предоставили силовиков, охраны, чтобы он не сбежал.
По словам соседки, до вчерашнего дня дом выглядел словно нежилым.
— Зимой я вообще не видела, чтобы кто-то ходил. По весне видела пару раз, как какая-то старушка проходила. Там никогда не горел свет, я там никогда прежде людей не видела, — рассказала жительница Смолино.
Другие соседи объяснили: живущая в доме семья ни с кем в поселке не общалась.
— [.........] живут — Валентина и сын Владимир. Я его вообще уже не видела несколько лет, — рассказала нам жительница Смолино. — Ну он где-то дома, или где он, не знаю. Видела его года два-три назад, забор тогда делал... Мать-то у него всё время бегает здесь, по несколько раз в день туда-сюда носится, со мной даже не здоровается. Она давным-давно пенсионерка, у нее свое дело какое-то, с торговлей что-то связанное. Мы с ними вообще не общаемся.
По предварительным данным, пробывшая много лет в плену женщина могла быть не единственной жертвой этого мужчины. На территории дома найдены останки как минимум еще одного человека.
Что пленница рассказала следователям
Как сообщает телеграм-канал Baza, сбежавшая из дома подозреваемого девушка рассказала следователям, что ее похититель убил другую пленницу. А бежать ей помогла мама преступника.
Сбежавшая Екатерина рассказала, что однажды Владимир познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей женой. Правда, позже она призналась Кате, что он наврал. По словам Кати, как-то у Владимира и девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь — и в ходе него мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке.
По словам Екатерины, Владимир почти всё время держал ее в комнате. Часто бил по голове — причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому — девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила.
Соседи не могли догадаться, что происходит, — дом был окружен забором, а сам Владимир редко выходил из дома. Поэтому если они кого и видели, так только самого мужчину или его мать. Катя рассказала, что не просила о помощи и долгое время боялась побега, потому что за ней всегда ходил Владимир с ножом. Кроме того, она помнила, как «завершились» его отношения с «женой».
Последнее время Владимир сильно пил, часто угрожал убийством не только Кате, но и своей матери. В какой-то момент нервы женщины не выдержали: она решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать, потому что другого шанса не будет. Сейчас девушка на свободе, она дает показания на Владимира, заключает Baza.
Подробности мы расскажем позже.