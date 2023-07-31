На Урале мужчина 14 лет держал в плену и насиловал девушку — как ей удалось сбежать

Под Челябинском задержали подозреваемого в похищении женщины, которая пробыла взаперти почти 14 лет, и сумела сбежать только сейчас. По данным наших коллег с сайта 74.RU, во дворе нашли останки еще одной женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник, 31 июля, старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.
— По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом, в котором ее удерживали, — рассказал представитель Следственного комитета.
Женщина была похищена в 19 лет. По данным 74.RU, ее никто не искал, поскольку пропавшая из неблагополучной семьи, беспокоиться о ней было некому.
В СК уточнили, что сейчас мужчина находится в больнице под надзором силовиков.
За похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (пункт «в» части 2 статьи 126 УК РФ) предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы.
Сейчас дом, где всё произошло, опечатан сотрудниками СК. Соседи уточнили, что силовики работали в поселке накануне.
— Вчера увидели толпу машин. Откуда они всё взялись? — удивилась одна из женщин. — Ему [подозреваемому] предоставили силовиков, охраны, чтобы он не сбежал.
По словам соседки, до вчерашнего дня дом выглядел словно нежилым.
— Зимой я вообще не видела, чтобы кто-то ходил. По весне видела пару раз, как какая-то старушка проходила. Там никогда не горел свет, я там никогда прежде людей не видела, — рассказала жительница Смолино.
Другие соседи объяснили: живущая в доме семья ни с кем в поселке не общалась.
— [.........] живут — Валентина и сын Владимир. Я его вообще уже не видела несколько лет, — рассказала нам жительница Смолино. — Ну, он где-то дома или где он, не знаю. Видела его года два-три назад, забор тогда делал... Мать-то у него все время бегает здесь, по несколько раз в день туда-сюда носится, со мной даже не здоровается. Она давным-давно пенсионерка, у нее свое дело какое-то, с торговлей что-то связанное. Мы с ними вообще не общаемся.
По предварительным данным, пробывшая много лет в плену женщина могла быть не единственной жертвой этого мужчины. На территории дома найдены останки как минимум еще одного человека.
Между тем в Новосибирской области трех сотрудников полиции, одного действующего и двух бывших, задержали по делу об исчезновении 15-летней девушки. Она бесследно пропала 13 лет назад.