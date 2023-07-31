На Урале мужчина 14 лет держал в плену и насиловал девушку — как ей удалось сбежать

— [.........] живут — Валентина и сын Владимир. Я его вообще уже не видела несколько лет, — рассказала нам жительница Смолино. — Ну, он где-то дома или где он, не знаю. Видела его года два-три назад, забор тогда делал... Мать-то у него все время бегает здесь, по несколько раз в день туда-сюда носится, со мной даже не здоровается. Она давным-давно пенсионерка, у нее свое дело какое-то, с торговлей что-то связанное. Мы с ними вообще не общаемся.

