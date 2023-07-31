За покушение на убийство мужчине дали 15 лет колонии. Спустя 64 года его оправдали

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме и последующей ссылкой за пределы Башкирской АССР на 5 лет.



Спустя много лет, уже в 1990 году, по делу Мансура снова было возбуждено производство — по «вновь открывшимся обстоятельствам». Его прекратили, возобновили, прекратили снова. И только в 2023 году дело дошло до Верховного суда.



Оказалось, что почти все «доказательства» вины Мансура несостоятельны. Пострадавшие не видели, кто на них напал, поскольку спали, вред здоровью был причинен не тяжкий, повреждения не соответствовали предполагаемому орудию — не похожи они были на травмы от удара топором. Да и на самом топоре кровь была только на рукоятке — лезвие оказалось чистым. С проволокой, которой открыли дверь, тоже всё оказалось не так гладко. Размер, конечно, одинаков и у крючка, послужившего отмычкой, и у отрезка, который нашелся во дворе Мансура, — только вот сделать перед выходом он его никак не мог, срезы проволоки были старыми и покрыты ржавчиной, на это с самого начала указывал эксперт.

