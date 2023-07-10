Дело бывшего начальника ЦОДД направили в суд — его обвиняют во взятке

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело экс-начальника регионального Центра организации дорожного движения Вячеслава Трещева. Его обвиняют в получении взятки и превышении полномочий.
— По версии следствия, в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области, — сообщили в прокуратуре на транспорте.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.
Вячеслава Трещева задержали в декабре 2022 года. Чиновника отправили в СИЗО, там он находится до сих пор.