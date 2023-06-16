Начальнику центра организации дорожного движения НСО продлили арест — его обвиняют во взятках

Ленинский районный суд продлил содержание под стражей начальнику ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву.
— Продлен срок содержания под стражей до 19 июля 2023 года. Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Трещева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Его задержали в декабре 2022 года.
По версии следствия, Трещёв предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей.
Известно, что в результате Вячеслав Трещев мог получить 1,2 миллиона рублей.