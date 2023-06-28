Показывал мертвых детей: иностранца осудили за пропаганду терроризма в Новосибирске

В Новосибирске огласили приговор иностранцу Абдумалику Исмаилову за пропаганду терроризма. Ближайшие несколько лет он проведёт в исправительной колонии.
По версии следствия, в период с 2020–2021 гг. Исмаилов публиковал в Интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, войны «джихад», а также публично демонстрировал сцены казни и тела погибших детей.
Сам Исмаилов причислял себя к сторонникам международной террористической организации «Катиба таухид валь-Джихад»*, запрещенной в России.
Следователи новосибирского управления ФСБ завели на мигранта уголовное дело за публичные призывы к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ). 1-й Восточный окружной военный суд признал Исмаилова виновным.
— С учетом раскаяния в содеянном, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе ФСБ.
Приговор в законную силу не вступил.
В апреле отделочника из Новосибирска отправили в колонию за содействие терроризму. Он перевел 200 тысяч рублей на счета запрещенной организации.
* Международная террористическая организация «Катиба таухид валь-Джихад» внесена в федеральный список организаций, признанных террористическими, на основании приговора Московского окружного военного суда от 05.06.2019.