Показывал мертвых детей: иностранца осудили за пропаганду терроризма в Новосибирске

В Новосибирске огласили приговор иностранцу Абдумалику Исмаилову за пропаганду терроризма. Ближайшие несколько лет он проведёт в исправительной колонии.



По версии следствия, в период с 2020–2021 гг. Исмаилов публиковал в Интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, войны «джихад», а также публично демонстрировал сцены казни и тела погибших детей.

