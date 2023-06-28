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Показывал мертвых детей: иностранца осудили за пропаганду терроризма в Новосибирске

24-летний парень активно пропагандировал насилие в интернете

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Преступника отправили в колонию на 3 года

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В Новосибирске огласили приговор иностранцу Абдумалику Исмаилову за пропаганду терроризма. Ближайшие несколько лет он проведёт в исправительной колонии.

По версии следствия, в период с 2020–2021 гг. Исмаилов публиковал в Интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, войны «джихад», а также публично демонстрировал сцены казни и тела погибших детей.

Сам Исмаилов причислял себя к сторонникам международной террористической организации «Катиба таухид валь-Джихад»*, запрещенной в России.

Следователи новосибирского управления ФСБ завели на мигранта уголовное дело за публичные призывы к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ). 1-й Восточный окружной военный суд признал Исмаилова виновным.

— С учетом раскаяния в содеянном, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Приговор в законную силу не вступил.

В апреле отделочника из Новосибирска отправили в колонию за содействие терроризму. Он перевел 200 тысяч рублей на счета запрещенной организации.

* Международная террористическая организация «Катиба таухид валь-Джихад» внесена в федеральный список организаций, признанных террористическими, на основании приговора Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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