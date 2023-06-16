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Экс-глава НИИ туберкулеза потерял шесть квартир, пока сидит в колонии, — кто получил его жилье в Сочи и Новосибирске

Общую стоимость недвижимости оценили в 28 миллионов

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Владимира Краснова осудили в 2022 году

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Квартиры бывшего руководителя НИИ туберкулеза Владимира Краснова и его родственников передали в пользу государства. Сам он осужден и находится в колонии.

— Установлено, что бывший руководитель ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственники в 2014–2015 годах приобрели 6 квартир в Новосибирске и Сочи общей стоимостью более 28 миллионов рублей. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор подал иск об обращении 6 квартир в доход Российской Федерации, суд удовлетворил требования в полном объеме.

Владимира Краснова в июле 2022 года приговорили к 3 годам колонии общего режима за превышение полномочий. Его взяли под стражу в зале суда. С 2011 по 2019 год Краснов заключил незаконное и неконкурентное соглашение с ООО «Лимекс». При проведении госзакупок бывший директор создавал преимущества для ООО «Лимекс», которое поставляло медицинскую продукцию по максимальной цене перепродажи. Доход от преступной схемы оказался больше 124 миллионов рублей.

Вместе с Владимиром Красновым в коррупционной схеме, по данным следствия, участвовали руководитель фирмы Игорь Иванов, а также заведующая аптекой НИИ туберкулеза.

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