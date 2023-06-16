Экс-глава НИИ туберкулеза потерял шесть квартир, пока сидит в колонии, — кто получил его жилье в Сочи и Новосибирске

Квартиры бывшего руководителя НИИ туберкулеза Владимира Краснова и его родственников передали в пользу государства. Сам он осужден и находится в колонии.
— Установлено, что бывший руководитель ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственники в 2014–2015 годах приобрели
Прокурор подал иск об обращении
Владимира Краснова в июле 2022 года приговорили к
Вместе с Владимиром Красновым в коррупционной схеме, по данным следствия, участвовали руководитель фирмы Игорь Иванов, а также заведующая аптекой НИИ туберкулеза.