Экс-глава НИИ туберкулеза потерял шесть квартир, пока сидит в колонии, — кто получил его жилье в Сочи и Новосибирске

— Установлено, что бывший руководитель ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственники в 2014–2015 годах приобрели 6 квартир в Новосибирске и Сочи общей стоимостью более 28 миллионов рублей. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.