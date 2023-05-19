Плен, бордель и рабство. Самые жуткие ситуации, в которые попадали россияне за границей

Алексей не смог сбежать, потому что пешком через степь идти слишком долго и опасно: там водятся волки. Несколько раз он всё же пытался совершить побег, но его ловили и возвращали обратно.



В трудовом рабстве он провел 23 года. Он жил в небольшой пристройке, внутри была только кровать. Алексею приходилось очень рано вставать и работать под палящим солнцем весь день без еды и воды — кормили его только после смены.

Вернуться ему удалось благодаря помощи доброго человека: один из родственников соседей заподозрил неладное в этой ситуации и расспросил мужчину о его жизни.

Он же записал видео, на котором Алексей говорит, что находится в рабстве в Казахстане, и просит своих родителей помочь.