Плен, бордель и рабство. Самые жуткие ситуации, в которые попадали россияне за границей

Недавно на Филиппинах пропала 22-летняя москвичка, которая решила устроиться на работу в местную IT-компанию. В посольстве России родственникам сказали, что девушку «или на органы порезали, или в притон забрали», но позднее ее нашли живой. MSK1.RU публиковал всё, что известно об этой истории.
Подобный случай — далеко не единственный. Нередко люди отправляются в другие страны, чтобы отдохнуть или устроиться на работу, но поездки оказываются крайне опасными.
Наши коллеги из MSK1.RU собрали самые громкие истории о пропавших за границей россиянах за последние несколько лет.
«Стреляйте, я всё равно буду улыбаться»
Константин Журавлев из Томска работал программистом до тех пор, пока ему не исполнилось 27 лет, — компания предоставляла отсрочку от армии. Достигнув окончания призывного возраста, мужчина уволился, чтобы исполнить давнюю мечту о кругосветных путешествиях. Он стал ездить по миру автостопом, ночуя на улице или у друзей.
Однажды Константин решил отправиться в египетскую пустыню, чтобы помедитировать. Он собирался провести там три недели с завязанными глазами и заткнутыми ушами. Маршрут в Сахару лежал из Турции через Сирию.
Вначале путешествие проходило легко и весело, но в сирийском городе Алеппо Костя пропал: боевики исламистской группировки решили, что он шпион, и отправили парня в тюрьму.
В плену у исламистов Журавлев провел три года. Путешественника держали в камере площадью полтора на два метра, где было очень холодно: ночью температура опускалась до минус пяти градусов, а отопления не было. Вместо туалета в помещении находилась дыра в полу.
Константин не терял оптимизма даже в такой ситуации: он верил, что его спасут. Иногда начальник тюрьмы приставлял к голове Кости пистолет, на что тот отвечал: «Стреляйте, я всё равно буду улыбаться».
Мужчина рисовал землей на стенах камеры и учил арабский язык по детской книге, которая нашлась в тюрьме. Его пытались на всякий случай сохранить в «товарном виде», поэтому не пытали. Другим пленным выбивали зубы и ломали кости тяжелой трубой — Константин нередко был свидетелем издевательств.
Освободили его только спустя три года: МИД России заявил, что работа по вызволению путешественника была очень сложной. Сначала Константина отправили в Москву на допрос ФСБ. Только спустя полторы недели ему разрешили вернуться домой, в Томск.
После возвращения Журавлев не унывал и не потерял тягу к путешествиям: он начал работать гидом и организовывать собственные туры.
— Пробыл три года в плену на войне в Сирии. Делюсь полезным и вдохновляющим опытом, — такой статус стоит у него в социальных сетях.
«Мама, папа, помогите!»
Алексей Котов из Ярославской области отправился в Казахстан служить по контракту в девяностые годы. После увольнения он попал в ДТП, после которого пришлось лечь в больницу с серьезными травмами. Оттуда он написал письмо родителям, после чего исчез более чем на 20 лет.
Как выяснилось позднее, Алексей собирался вернуться домой, но потратил все деньги на лечение. Поэтому он уехал «подзаработать» по приглашению своего знакомого.
Работа оказалась рабством: мужчине пришлось пасти домашний скот за еду. Ферма находилась в степи: до ближайшего села 116 километров, до железной дороги — 120.
Алексей не смог сбежать, потому что пешком через степь идти слишком долго и опасно: там водятся волки. Несколько раз он всё же пытался совершить побег, но его ловили и возвращали обратно.
В трудовом рабстве он провел 23 года. Он жил в небольшой пристройке, внутри была только кровать. Алексею приходилось очень рано вставать и работать под палящим солнцем весь день без еды и воды — кормили его только после смены.
Вернуться ему удалось благодаря помощи доброго человека: один из родственников соседей заподозрил неладное в этой ситуации и расспросил мужчину о его жизни.
Он же записал видео, на котором Алексей говорит, что находится в рабстве в Казахстане, и просит своих родителей помочь.
Ролик быстро разлетелся по Сети, и к спасению Алексея подключились российские и казахстанские власти. Спустя некоторое время на ферму приехал спецназ, чтобы вызволить его.
Позднее хозяина фермы задержали, но Алексей отказался от своих слов про рабство. Эта ситуация вызвала большой резонанс, многие называли его обманщиком. Позднее он объяснил это тем, что хотел как можно скорее вернуться домой — уголовное дело затянуло бы процесс.
Сексуальное рабство
21-летняя Маша и 26-летняя Вика из Чувашии мечтали уехать из родного Новочебоксарска. Однажды в их жизни появился ливанец Джозеф и предложил работу в своей стране.
Девушки посовещались и решили улететь в ливанский город Табардж: одна должна была стать танцовщицей в местном ночном клубе, другая — официанткой. Им пообещали платить около 700 долларов в месяц.
В Табардже девушек встретил представитель ночного клуба. Их заселили в гостиницу, где Маша и Вика ждали возможности выйти на работу. Спустя неделю из России прилетел их друг Джозеф — тогда и начались проблемы.
Ливанец сказал, что для работы нужна временная регистрация. Он пообещал разобраться с этим вопросом и «на время» забрал у девушек паспорта. Вскоре выяснилось, что никакой работы нет и не было. Под угрозой смерти и увечий россиянок заставили заниматься проституцией.
Вике и Маше удалось сбежать относительно быстро: спустя несколько недель охранник отпустил их в магазин за покупками. Девушки сразу же отправились в российское посольство, где им помогли вернуться домой.
Подобная история произошла с другой россиянкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Двадцатилетняя девушка подружилась с одной из местных женщин. Новая подруга пригласила ее в гости и оплатила дорогу.
Уже на месте женщина твердо потребовала вернуть ей потраченные 20 тысяч долларов либо «отработать» их. У молодой россиянки не было на руках такой суммы, поэтому под угрозой расправы девушке пришлось отправиться в бордель.
Спустя какое-то время ей удалось связаться с матерью, та, в свою очередь, обратилась в полицию. К делу подключили Интерпол, который вызволил пропавшую из сексуального рабства.
Другая россиянка познакомилась в интернете с итальянцем по имени Джузеппе. У молодых людей завязались отношения на расстоянии, и девушка уехала к новому любимому на Сицилию.
На месте оказалось, что Джузеппе на самом деле зовут Юссуф и он не итальянец, а выходец из Марокко. Мужчина несколько месяцев избивал и насиловал девушку. Он заставил россиянку принять ислам, поэтому ей пришлось носить хиджаб, молиться и смотреть на видео с казнями «неверных», которые он ей показывал.
Насильник не выпускал свою заключенную из дома, но однажды он избил ее так сильно, что девушка попала в больницу. Оттуда она сбежала и обратилась в полицию.
Позднее Юссуфа задержали, и выяснилось, что несколько лет назад он уже сидел в тюрьме из-за подобных преступлений.
Ранее в Абхазии расстреляли двух россиян. Туристы выжили, их доставили на лечение в Сочи. Местные жители пожаловались, что после этого россияне стали массово отказываться от поездок в страну.