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Новосибирец выхватил у 10-летнего мальчика телефон — ребенок бросился вслед за грабителем

Произошедшее попало на видео

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Ребенок не ожидал нападения и не смог догнать обидчика

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Полиция задержала подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика на улице Кропоткина. Инцидент произошел 15 мая недалеко от остановки и попал на видео.

На ролике мужчина стоит и оглядывается, а на лавке сидит мальчик, который смотрит в телефон. Затем парень резко подлетает к ребенку, выхватывает мобильник и убегает. Мальчик устремился за грабителем.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Информацию о произошедшем направили всем отрядам полиции на улице и подозреваемого быстро задержали. Но он успел уже продать телефон за 1,5 тысячи на рынке, хотя стоимость сотового — около 15 тысяч рублей.

— Задержанным оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Денежные средства потратил на личные нужды, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В Новосибирске сейчас полиция разыскивает подозреваемого в другом ограблении. По предварительным данным, мужчина мог ограбить человека в подъезде дома в Октябрьском районе города.

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