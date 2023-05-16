Новосибирец выхватил у 10-летнего мальчика телефон — ребенок бросился вслед за грабителем

Полиция задержала подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика на улице Кропоткина. Инцидент произошел 15 мая недалеко от остановки и попал на видео.
На ролике мужчина стоит и оглядывается, а на лавке сидит мальчик, который смотрит в телефон. Затем парень резко подлетает к ребенку, выхватывает мобильник и убегает. Мальчик устремился за грабителем.
Информацию о произошедшем направили всем отрядам полиции на улице и подозреваемого быстро задержали. Но он успел уже продать телефон за 1,5 тысячи на рынке, хотя стоимость сотового — около 15 тысяч рублей.
— Задержанным оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Денежные средства потратил на личные нужды, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
В Новосибирске сейчас полиция разыскивает подозреваемого в другом ограблении. По предварительным данным, мужчина мог ограбить человека в подъезде дома в Октябрьском районе города.