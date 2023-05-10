Ребенок обнаружил корпус гранаты, когда ехал на велосипеде по Шлюзу

Предмет, похожий на боевую гранату, сегодня, 10 мая, нашли во дворе на улице Героев Труда в микрорайоне Шлюз в Новосибирске.
О тревожной находке рассказала в своем телеграм-канале депутат Новосибирского горсовета Светлана Каверзина, сообщив, что в здании рядом живут сразу два ее помощника.
— Примерно в половине второго я вышел из дома и, подходя к своему автомобилю, встретил соседку. Она рассказала, что ее сын только что проезжал на велосипеде с задней стороны моего дома и обнаружил там на отмостке здания ручную гранату. Соседка волновалась и не знала, что делать в этой ситуации, — уточнил помощник депутата Всеволод Гулев, который и вызвал полицейских.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии НГС сообщили, что найденный детьми предмет взорваться не может:
— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали подозрительный предмет и установили, что это корпус учебной ручной гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих, — сообщили в ведомстве. — Предмет был передан сотрудникам полиции.
НГС также обратился за комментариями в пресс-службу областного главка МВД, но к моменту публикации ведомства ответа не получил.
Ранее НГС писал о том, что в Куйбышеве при взрыве гранаты погиб мужчина.