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Ребенок обнаружил корпус гранаты, когда ехал на велосипеде по Шлюзу

На место вызвали Росгвардию: что установили эксперты

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Подозрительный предмет, по виду напоминающий ржавую гранату, лежал на бетонной отмостке

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Предмет, похожий на боевую гранату, сегодня, 10 мая, нашли во дворе на улице Героев Труда в микрорайоне Шлюз в Новосибирске.

О тревожной находке рассказала в своем телеграм-канале депутат Новосибирского горсовета Светлана Каверзина, сообщив, что в здании рядом живут сразу два ее помощника.

— Примерно в половине второго я вышел из дома и, подходя к своему автомобилю, встретил соседку. Она рассказала, что ее сын только что проезжал на велосипеде с задней стороны моего дома и обнаружил там на отмостке здания ручную гранату. Соседка волновалась и не знала, что делать в этой ситуации, — уточнил помощник депутата Всеволод Гулев, который и вызвал полицейских.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии НГС сообщили, что найденный детьми предмет взорваться не может:

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали подозрительный предмет и установили, что это корпус учебной ручной гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих, — сообщили в ведомстве. — Предмет был передан сотрудникам полиции.

НГС также обратился за комментариями в пресс-службу областного главка МВД, но к моменту публикации ведомства ответа не получил.

Ранее НГС писал о том, что в Куйбышеве при взрыве гранаты погиб мужчина.

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