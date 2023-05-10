Ребенок обнаружил корпус гранаты, когда ехал на велосипеде по Шлюзу

Предмет, похожий на боевую гранату, сегодня, 10 мая, нашли во дворе на улице Героев Труда в микрорайоне Шлюз в Новосибирске.

О тревожной находке рассказала в своем телеграм-канале депутат Новосибирского горсовета Светлана Каверзина, сообщив, что в здании рядом живут сразу два ее помощника.

