Банкир подговорил красотку-коллегу ограбить банк на 560 млн — ее схватили в Испании, его еще ищут

В Тюмени осудили участницу ограбления Сибирского банка реконструкции и развития. Инесса Бранденбург получила четыре года исправительной колонии. Казалось бы, что в деле СБРР, из которого в 2018 году украли 561 миллион рублей, можно поставить точку. Однако инициатор этого грандиозного преступления — совладелец банка Григорий Романюта — всё еще в розыске. За неделю до кражи он уехал в Москву, а дальше якобы в Европу. Больше о нем не было ничего известно. Мужчина находится в международном розыске. После ограбления он мог получить около 350 миллионов рублей. Остальные деньги между собой разделили сообщники.