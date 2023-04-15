Банкир подговорил красотку-коллегу ограбить банк на 560 млн — ее схватили в Испании, его еще ищут

В Тюмени осудили участницу ограбления Сибирского банка реконструкции и развития. Инесса Бранденбург получила четыре года исправительной колонии. Казалось бы, что в деле СБРР, из которого в 2018 году украли 561 миллион рублей, можно поставить точку. Однако инициатор этого грандиозного преступления — совладелец банка Григорий Романюта — всё еще в розыске. За неделю до кражи он уехал в Москву, а дальше якобы в Европу. Больше о нем не было ничего известно. Мужчина находится в международном розыске. После ограбления он мог получить около 350 миллионов рублей. Остальные деньги между собой разделили сообщники.
Как так легко Инессе Бранденбург удалось выкрасть полмиллиарда рублей из банка, прятаться несколько лет за границей и получить всего четыре года колонии — смотрите её историю в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
В преступную группу, которую создал Романюта, вошли его заместитель Инесса Бранденбург и несколько сообщников из Москвы и Оренбурга. Бранденбург ранее работала в Иркутске, но ее перевели в Тюмень для того, чтобы она помогла провернуть операцию. Романюта знал, что банку грозит отзыв лицензии и спешил, так как 31 января должна была начаться проверка ЦБ, которую «Сибирский банк реконструкции и развития» не прошел бы.
Подробнее о всей схеме ограбления и о том, кто какую роль в ней играл, читайте в этом тексте.