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СрочноДело на бывшего директора театра «Красный факел»
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На бывшего директора театра «Красный факел» завели уголовное дело — его обвиняют в миллионной растрате

В квартире театрального деятеля проведены обыски

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Экс-директора подозревают в растрате 1,8 млн рублей

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В отношении бывшего директора театра «Красный факел» возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В разработке участвовали сотрудники ФСБ и регионального управления МВД. По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Театральный деятель задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным прокуратуры, речь идет о растрате суммы в размере более 1,8 млн рублей.

По данным источника НГС в силовых структурах, речь идет об Александре Кулябине.

Александр Кулябин был уволен с поста в декабре 2022 года. Он руководил театром 23 года.

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