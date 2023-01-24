На бывшего директора театра «Красный факел» завели уголовное дело — его обвиняют в миллионной растрате

В отношении бывшего директора театра «Красный факел» возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (
В разработке участвовали сотрудники ФСБ и регионального управления МВД. По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Театральный деятель задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данным прокуратуры, речь идет о растрате суммы в размере более
По данным источника НГС в силовых структурах, речь идет об Александре Кулябине.
Александр Кулябин был уволен с поста в декабре 2022 года. Он руководил театром