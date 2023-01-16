Четыре адвоката в Бердске не смогли спасти своего коллегу от наказания по делу о мошенничестве

Бердский городской суд сегодня вынес приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. Адвоката Юрия Миронова приговорили к условному сроку за обман родителей осужденного. Во время процесса его защищали четыре других адвоката.
Согласно выводам суда, в 2015 году юрист заключил соглашение с родителями молодого человека, которого обвиняли в особо тяжком преступлении, и предложил им улучшить судебные перспективы сына незаконными методами.
— Он обманывал их относительно наличия у него возможности внепроцессуального решения вопроса о переквалификации действий их сына по менее тяжкой статье, в том числе через несуществующих посредников, через переговоры с должностными лицами в суде, в то время как реальной возможности повлиять Миронов не имел и не собирался организовывать подобные переговоры, — рассказали в Бердском городском суде. — [За обещанную помощь он] получил от потерпевших денежные средства в сумме
Суд приговорил Юрия Миронова к трем годам лишения свободы условно, на три года запретил ему заниматься адвокатской деятельностью, а также обязал осужденного выплатить родителям того парня заплаченные ими деньги. Приговор в законную силу не вступил.
Сам адвокат Миронов на протяжении всего предварительного следствия и судебного процесса свою вину не признавал и рассказал НГС, что уже обжалует приговор:
— Я совершенно с этим не согласен, уже подал жалобу. То же самое после получения мотивировочной части приговора сделают и мои защитники — их у меня четверо.
По словам Юрия Миронова, никакого мошенничества он не совершал: его клиента в 2015-м привлекали к уголовной ответственности за четыре попытки сбыть наркотики в компании подельников, причем молодой человек единственный из всего трио не признавал свою вину. Изначально фигуранта приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы, затем Миронову удалось немного уменьшить срок наказания — до одиннадцати с половиной лет. Решение якобы не устроило доверителей юриста, и они решили наказать адвоката.
Юрий Миронов добавил, что результат рассмотрения уголовного дела возмутил не только его, но и представителей адвокатской палаты.
Ранее НГС писал о том, как за аналогичные факты задержали адвоката в Томске. По версии следствия, он запросил за свои услуги