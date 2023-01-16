Четыре адвоката в Бердске не смогли спасти своего коллегу от наказания по делу о мошенничестве

— Он обманывал их относительно наличия у него возможности внепроцессуального решения вопроса о переквалификации действий их сына по менее тяжкой статье, в том числе через несуществующих посредников, через переговоры с должностными лицами в суде, в то время как реальной возможности повлиять Миронов не имел и не собирался организовывать подобные переговоры, — рассказали в Бердском городском суде. — [За обещанную помощь он] получил от потерпевших денежные средства в сумме 908 тысяч рублей, чем причинил последним материальный ущерб в крупном размере.