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В Томске задержали адвоката — он пообещал родственникам клиента за деньги повлиять на суд

Стоимость услуги задержанный оценил в 6 миллионов рублей

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Подозреваемого задержали 14 января

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В Томске задержали адвоката Адвокатской палаты Томской области, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, задержанный пообещал родственнику подзащитному за деньги повлиять на суд, чтобы избежать реального срока для подсудимого.

По данным ведомства, инцидент произошел в период с декабря прошлого года по январь 2023 года.

— Подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, ввёл в заблуждение родственника подсудимого по уголовному делу, содержащегося под стражей по обвинению в мошенничестве, заявив о возможности своего влияния на суд при вынесении обвинительного приговора подсудимому без реального срока лишения свободы, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что адвокат попросил у родственника подсудимого 6 миллионов рублей «для решения вопроса с должностными лицами судебной системы». При этом он не имел реальной возможности оказать влияния на судебное решение.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, подозреваемого задержали 14 января в Томске при передаче части оговоренной суммы в размере 1 миллиона рублей. Сейчас специалисты решают вопрос об избрании в отношении адвоката меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).


В декабре в Новосибирске суд огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении адвоката. Юрист попросил 1,5 миллиона рублей за прекращение уголовного дела, силовики уличили его в мошенничестве.

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