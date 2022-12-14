Мошенник «увез» пассажиров в Дзержинский район вместо Кызыла — как его наказали

Как рассказали в полиции, преступление было совершено еще летом 2021 года. Предприимчивый мужчина увидел в социальных сетях объявление о том, что три человека хотят уехать из Новосибирска в столицу Республики Тыва, и немедленно пообещал отвезти их. За перевозку лжеводитель запросил по 3 тысячи рублей с каждого из пассажиров.