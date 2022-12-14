Мошенник «увез» пассажиров в Дзержинский район вместо Кызыла — как его наказали

Мировой суд Ленинского района Новосибирска отправил в колонию мошенника, который обещал пассажирам поездку в Кызыл, а вместо этого прокатил их по Дзержинскому району. Подробности короткого путешествия рассказали накануне в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как рассказали в полиции, преступление было совершено еще летом 2021 года. Предприимчивый мужчина увидел в социальных сетях объявление о том, что три человека хотят уехать из Новосибирска в столицу Республики Тыва, и немедленно пообещал отвезти их. За перевозку лжеводитель запросил по
— Через некоторое время по указанным гражданами адресам прибыл автомобиль такси и, не покидая территории Новосибирска, довез их до улицы Дегтярева Дзержинского района. Пассажирам водитель такси объявил, что поездка окончена, и высадил их, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
Дознаватели выяснили, что деньги получил 40-летний житель Барнаула и везти пассажиров из Новосибирска в Тыву он даже не собирался и просто вызвал такси, не поставив шофера в известность о своей афере. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на
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