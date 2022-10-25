На Алтае нашли тело многодетной матери — из ревности ее убил бывший муж

— Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи. Осознав содеянное, мужчина позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении, — сообщили в ведомстве.



От полученных травм 37-летняя женщина скончалась на месте. У нее остались четверо детей, которым от 3 до 13 лет. Их отдали близким родственникам.

