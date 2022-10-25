На Алтае нашли тело многодетной матери — из ревности ее убил бывший муж
Подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал об убийстве
В Онгудайском районе Республики Алтай следователи обнаружили тело многодетной матери с признаками насильственной смерти в салоне автомобиля. По подозрению в убийстве правоохранители задержали
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Алтай, днем 24 октября подозреваемый увидел бывшую жену с другим мужчиной. Из-за этого мужчина на машине начал преследовать экс-супругу, которая ехала по делам на своем автомобиле.
— Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи. Осознав содеянное, мужчина позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении, — сообщили в ведомстве.
От полученных травм
Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
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