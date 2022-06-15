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Дело о падении кресла на пенсионерку: обвиняемых в смерти выпустили из-под стражи

Им изменили меру пресечения

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Кресло выбросили на пенсионерку с <nobr class="_">7-го</nobr> этажа

Кресло выбросили на пенсионерку с 7-го этажа

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Вчера, 14 июня, в Железнодорожном суде прошло заседание, на котором новосибирцам, выбросившим из окна кресло на пенсионерку, изменили меру пресечения. Их выпустили из-под стражи.

Трагедия произошла 3 марта. По версии следствия, погибла 81-летняя пенсионерка, которая вышла из подъезда. На женщину с 7-го этажа упало кресло, выброшенное 19-летним парнем и 23-летней девушкой.

— По итогам суд определил — домашний арест и подписку о невыезде. Судебное заседание назначено на 27 июня, — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Лямкин.

Обвиняемых освободили из-под стражи в зале суде, парню назначили домашний арест на 6 месяцев, девушке — подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с жителями дома о происшествии.

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