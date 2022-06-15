Дело о падении кресла на пенсионерку: обвиняемых в смерти выпустили из-под стражи
Им изменили меру пресечения
Вчера, 14 июня, в Железнодорожном суде прошло заседание, на котором новосибирцам, выбросившим из окна кресло на пенсионерку, изменили меру пресечения. Их выпустили из-под стражи.
Трагедия произошла 3 марта. По версии следствия, погибла
— По итогам суд определил — домашний арест и подписку о невыезде. Судебное заседание назначено на 27 июня, — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Лямкин.
Обвиняемых освободили из-под стражи в зале суде, парню назначили домашний арест на 6 месяцев, девушке — подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.
Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
Ранее корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с жителями дома о происшествии.