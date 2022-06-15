Дело о падении кресла на пенсионерку: обвиняемых в смерти выпустили из-под стражи

Вчера, 14 июня, в Железнодорожном суде прошло заседание, на котором новосибирцам, выбросившим из окна кресло на пенсионерку, изменили меру пресечения. Их выпустили из-под стражи.



Трагедия произошла 3 марта. По версии следствия, погибла 81-летняя пенсионерка, которая вышла из подъезда. На женщину с 7-го этажа упало кресло, выброшенное 19-летним парнем и 23-летней девушкой.