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До суда дошло дело о выброшенном из окна кресле: пару буду судить за смерть по неосторожности

Дело снова переквалифицировали

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Смертельный инцидент произошел в начале марта

Смертельный инцидент произошел в начале марта

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Следователи завершили расследование против 23-летней девушки и 19-летнего парня, которых обвиняют в смерти пенсионерки. Им снова изменили статью.

Трагедия произошла 3 марта. У подъезда погибла 80-летняя пенсионерка, которая вышла погулять с собакой. На женщину упало кресло, которое, по версии следствия, выбросили 19-летний парень и 23-летняя девушка.

Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Но в итоге следователи статью изменили — обвинили в убийстве, совершенном группой лиц — пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.

Сегодня СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что их обвиняют вновь по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Всё это время пара находилась в СИЗО. Рассматривать дело против них будет Железнодорожный районный суд.

Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с жителями дома о происшествии.

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