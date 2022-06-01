До суда дошло дело о выброшенном из окна кресле: пару буду судить за смерть по неосторожности
Дело снова переквалифицировали
Следователи завершили расследование против
Трагедия произошла 3 марта. У подъезда погибла
Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Но в итоге следователи статью изменили — обвинили в убийстве, совершенном группой лиц — пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.
Сегодня СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что их обвиняют вновь по
Всё это время пара находилась в СИЗО. Рассматривать дело против них будет Железнодорожный районный суд.
Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с жителями дома о происшествии.