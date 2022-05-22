Ущерб в 360 тысяч: 19-летний подозреваемый задержан за убийство трех косуль

В Новосибирской области 19 мая на автодороге Маландино — Петраки полицейские остановили 19-летнего парня, у которого в багажнике были полиэтиленовые мешки с частями туш косуль. Сотрудники МВД, как сообщают в пресс-службе полиции, задержали парня, которому принадлежало мясо.

— Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Здвинское» МО МВД России «Барабинский» выяснили, что доставленным оказался 19-летний безработный, ранее не судимый житель Здвинского района, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.