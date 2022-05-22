Ущерб в 360 тысяч:
19-летний подозреваемый задержан за убийство трех косуль
У новосибирца нашли разделанное мясо в багажнике
В Новосибирской области
— Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Здвинское» МО МВД России «Барабинский» выяснили, что доставленным оказался
Молодого человека подозревают в том, что он в апреле
— В ходе обысковых мероприятий по месту проживания фигуранта полицейские изъяли охотничье ружье
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.
Российское экологическое общество