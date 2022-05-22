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Ущерб в 360 тысяч: 19-летний подозреваемый задержан за убийство трех косуль

У новосибирца нашли разделанное мясо в багажнике

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Полиция задержала <nobr class="_">19-летнего</nobr> парня

Полиция задержала 19-летнего парня

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В Новосибирской области 19 мая на автодороге Маландино — Петраки полицейские остановили 19-летнего парня, у которого в багажнике были полиэтиленовые мешки с частями туш косуль. Сотрудники МВД, как сообщают в пресс-службе полиции, задержали парня, которому принадлежало мясо.

— Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Здвинское» МО МВД России «Барабинский» выяснили, что доставленным оказался 19-летний безработный, ранее не судимый житель Здвинского района, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Молодого человека подозревают в том, что он в апреле 2022 года из незарегистрированного охотничьего ружья незаконно произвел отстрел трех особей косули. Полиция установила, что парень разделал туши животных и разложил по мешкам. Позже он попросил своего знакомого перевезти мясо в условленное место. Задержанный признался в содеянном.

— В ходе обысковых мероприятий по месту проживания фигуранта полицейские изъяли охотничье ружье ИЖ-18. Установлено, что противоправными деяниями гражданин причинил животному миру Новосибирской области крупный ущерб в размере 360 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Российское экологическое общество 19 мая обратилось в областное Министерство природных ресурсов, региональный СК и межрайонную природоохранную прокуратуру. Оно просит провести проверку в отношении главного охотника региона Николая Кобыленко: в видео, опубликованном НГС, он позирует с несколькими десятками убитых уток.

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