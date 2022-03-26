Сочинец сжег дорогую иномарку приезжей из Новосибирской области из-за «личной неприязни»

В городе Сочи 41-летний мужчина сжег иномарку
— В дежурную часть пункта полиции микрорайона Мамайка отдела полиции Центрального района Сочи с сообщением о возгорании транспортного средства обратилась
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого.
В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
— Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавили в ведомстве.
Сумма ущерба от поджога устанавливается.
На днях Ленинский районный суд Новосибирска осудил на 2 года бывшую сотрудницу МВД Евгению Галямову за поджог соседской машины Toyota Porte. Во время следствия ее уволили со службы в органах.