Сочинец сжег дорогую иномарку приезжей из Новосибирской области из-за «личной неприязни»

В городе Сочи 41-летний мужчина сжег иномарку 38-летней приезжей из Новосибирской области. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и поджигателя поймали.

— В дежурную часть пункта полиции микрорайона Мамайка отдела полиции Центрального района Сочи с сообщением о возгорании транспортного средства обратилась 38-летняя приезжая из Новосибирской области. Женщина пояснила, что ночью неизвестный поджег ее автомобиль марки «Мерседес», припаркованный вдоль дороги по месту ее временного проживания, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.