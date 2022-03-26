26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняДвое погибли в пожаре в НСО
Все новости
Все новости

Сочинец сжег дорогую иномарку приезжей из Новосибирской области из-за «личной неприязни»

Возбудили уголовное дело по статье об «умышленном уничтожении или повреждении имущества»

3 168
28Обсудить

Поделиться

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде

Поделиться

В городе Сочи 41-летний мужчина сжег иномарку 38-летней приезжей из Новосибирской области. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и поджигателя поймали.

— В дежурную часть пункта полиции микрорайона Мамайка отдела полиции Центрального района Сочи с сообщением о возгорании транспортного средства обратилась 38-летняя приезжая из Новосибирской области. Женщина пояснила, что ночью неизвестный поджег ее автомобиль марки «Мерседес», припаркованный вдоль дороги по месту ее временного проживания, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 41-летнего сочинца задержали у него дома. На допросе мужчина объяснил полицейским, что был знаком с потерпевшей и поджег автомобиль из личной неприязни.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

— Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба от поджога устанавливается.

На днях Ленинский районный суд Новосибирска осудил на 2 года бывшую сотрудницу МВД Евгению Галямову за поджог соседской машины Toyota Porte. Во время следствия ее уволили со службы в органах.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поджог автомобиляпорча имущества
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter