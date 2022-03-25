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Пытался ударить ножом возле кафе — новосибирца будут судить за неоднократное нападение на знакомую

Его обвиняют в покушении на убийство

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В деле разбирались следователи

В деле разбирались следователи

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Следователи передадут в суд дело против 29-летнего жителя Новосибирска. Его подозревают в неоднократном нападении на свою знакомую. По версии следствия, он ограбил ее, избил, а также пытался ударить ножом в живот на глазах дочери.

Следователи установили, что в ноябре 2021 года мужчина проследовал за своей знакомой к кафе на улице Советской. Он знал, что у нее есть с собой и где она работает. Обвиняемый ударил ее по голове рядом со входом в здание и похитил у пострадавшей мобильный телефон и банковскую карту. Также в конце ноября прошлого года обвиняемый встретил женщину у входа в кафе и, держа в руке нож, угрожал ей убийством.

— В декабре 2021 года фигурант на почве ревности, в связи с отказом потерпевшей восстановить с ним отношения, снова прибыл к входу в кафе, где на глазах у малолетней дочери женщины нанес последней не менее одного удара лезвием ножа в область живота, попав при этом в куртку потерпевшей. От ударов лезвие ножа отломилось, после чего мужчина не менее пяти раз ударил женщину по голове и руке, которой она защищалась, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по НСО.

Дочка потерпевшей привлекла внимание прохожих, после этого подозреваемый сбежал с места происшествия. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе следствия мужчину заключили под стражу, свою вину он признал частично.

Мужчину обвиняют в грабеже, совершенным с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п «г» ч. 21 ст. 161 УК РФ), покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также ему вменяют угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

30 декабря в Новосибирске в подъезде дома на улице Печатников нашли убитую девушку. В преступлении подозревают ее бывшего 25-летнего сожителя. Судя по камерам видеонаблюдения, записи которых просмотрели родные, после совершения убийства преступник повернулся к камере, станцевал и показал неприличные жесты.

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