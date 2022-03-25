Пытался ударить ножом возле кафе — новосибирца будут судить за неоднократное нападение на знакомую

Следователи передадут в суд дело против 29-летнего жителя Новосибирска. Его подозревают в неоднократном нападении на свою знакомую. По версии следствия, он ограбил ее, избил, а также пытался ударить ножом в живот на глазах дочери.



Следователи установили, что в ноябре 2021 года мужчина проследовал за своей знакомой к кафе на улице Советской. Он знал, что у нее есть с собой и где она работает. Обвиняемый ударил ее по голове рядом со входом в здание и похитил у пострадавшей мобильный телефон и банковскую карту. Также в конце ноября прошлого года обвиняемый встретил женщину у входа в кафе и, держа в руке нож, угрожал ей убийством.