Пытался ударить ножом возле кафе — новосибирца будут судить за неоднократное нападение на знакомую

Следователи передадут в суд дело против
Следователи установили, что в ноябре 2021 года мужчина проследовал за своей знакомой к кафе на улице Советской. Он знал, что у нее есть с собой и где она работает. Обвиняемый ударил ее по голове рядом со входом в здание и похитил у пострадавшей мобильный телефон и банковскую карту. Также в конце ноября прошлого года обвиняемый встретил женщину у входа в кафе и, держа в руке нож, угрожал ей убийством.
— В декабре 2021 года фигурант на почве ревности, в связи с отказом потерпевшей восстановить с ним отношения, снова прибыл к входу в кафе, где на глазах у малолетней дочери женщины нанес последней не менее одного удара лезвием ножа в область живота, попав при этом в куртку потерпевшей. От ударов лезвие ножа отломилось, после чего мужчина не менее пяти раз ударил женщину по голове и руке, которой она защищалась, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по НСО.
Дочка потерпевшей привлекла внимание прохожих, после этого подозреваемый сбежал с места происшествия. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе следствия мужчину заключили под стражу, свою вину он признал частично.
Мужчину обвиняют в грабеже, совершенным с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п «г» ч. 21 ст. 161 УК РФ), покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также ему вменяют угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
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