За похищением жены судьи стоит кровная месть? Вся история противостояния семьи Янгулбаевых и власти Чечни. Эксклюзив

На следующий день после этих событий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не поверил в случившееся и назвал это «фантастической историей». Уже позже, вечером 21 января, в официальном телеграм-канале Рамзана Кадырова появилось развернутое сообщение, где он потребовал лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса и пообещал, «что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Гнев Кадырова вызвали именно публикации телеграм-канала, никакой речи о деле, по которому Зарему Мусаеву повезли в Грозный, в его сообщении не было.

— Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы, — написал Кадыров.



Дело Заремы Мусаевой взяла на контроль уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она считает, что нужно проверить, насколько правомочно сотрудники МВД из одного региона действуют в другом и действительно ли Зарема Мусаева получала повестки, но не являлась по ним.



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* 14 января 2016 года «Комитет по предотвращению пыток» был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица



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