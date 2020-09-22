В Новосибирске суд продлил арест алтайского депутата по делу о даче взятки

Советский районный суд Новосибирска продлил арест депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Всеволода Кондратьева. Его задержали в конце июля по подозрению в даче взятки.
— 21 сентября продлен срок содержания под стражей Кондратьеву В., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере, — говорится на сайте суда.
Депутат пробудет в СИЗО до
Всеволод Кондратьев является председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству шестого созыва Алтайского краевого Законодательного собрания. По информации источника НГС, его задержание проводилось ФСБ.
В начале августа стало известно, что Центральный районный суд будет рассматривать уголовное дело против Аркадия Бастерса, доцента кафедры теории корабля, судостроения и технологии материалов Сибирского университета водного транспорта. Его обвиняют в получении взяток от студентов.