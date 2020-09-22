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В Новосибирске суд продлил арест алтайского депутата по делу о даче взятки

Всеволод Кондратьев останется в СИЗО до 23 ноября

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Всеволод Кондратьев является председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству шестого созыва&nbsp;Алтайского краевого Законодательного собрания

Всеволод Кондратьев является председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству шестого созыва Алтайского краевого Законодательного собрания

Советский районный суд Новосибирска продлил арест депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Всеволода Кондратьева. Его задержали в конце июля по подозрению в даче взятки.

— 21 сентября продлен срок содержания под стражей Кондратьеву В., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере, — говорится на сайте суда.

Депутат пробудет в СИЗО до 23 ноября.

Всеволод Кондратьев является председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству шестого созыва Алтайского краевого Законодательного собрания. По информации источника НГС, его задержание проводилось ФСБ.

В начале августа стало известно, что Центральный районный суд будет рассматривать уголовное дело против Аркадия Бастерса, доцента кафедры теории корабля, судостроения и технологии материалов Сибирского университета водного транспорта. Его обвиняют в получении взяток от студентов.

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