«Женщины сами на себе крест ставят»: сибирячка открыла шоурум в духе «Секса в большом городе» — и делает горожанок стильными

Анна Баранцева, 46 лет, основательница шоурума «Гардеробная Кэрри Брэдшоу» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Анна Баранцева — яркая, харизматичная и успешная женщина. Ее успеху предшествует длинная история, состоящая из проб и ошибок, неудач и везений, но результат стоил того, чтобы рисковать и не бояться. Анна — владелица мультибрендового шоурума «Гардеробная Кэрри Брэдшоу»: бутик назван в честь эксцентричной героини Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе». Анна захотела привнести в Новосибирск частичку стиля Нью-Йорка 90-х годов через одежду, воплощающую культовых героинь шоу. Корреспондент НГС Алена Золотухина заглянула в гардеробную и познакомилась с ее владелицей.



Изобретательница сапог

Анна Баранцева называет себя выходцем из больших корпораций. Говорит, опыт работы в крупных компаниях на разных должностях, включая управленческие, помогает ей вести собственный бизнес. Положительно сказываются и опыт проживания за границей, и творческая составляющая. Все вместе, по ее мнению, дает продуктивный результат.

С детства Анна на сцене: пела, танцевала, играла в театре. Логично было и дальше развиваться в этом направлении, но в те небогатые годы актерская карьера была непозволительной роскошью. Печалиться девушка не стала, тем более, что удачное стечение обстоятельств подарило ей возможность учиться за границей — последний класс школы она окончила в США, где углубленно изучала английский.

Анна с детства была заметной: любила петь, танцевать и выступать на публике Источник: annushkah / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Вернувшись в Россию, Анна начала работать — такой путь казался ей правильным: можно набраться жизненного опыта в процессе, не растрачивая время на лекции и семинары. В университет она поступила, но учиться не захотела. Позже Анна пройдет президентский курс в НГУ по специальности «Маркетинг и менеджмент», но тогда работа в «Нью-Йорк Пицце» казалась ей привлекательнее скучных пар. Именно там ее приметили сотрудники табачной компании Philip Morris International и позвали на работу: их подкупило свободное владение Анны английским.

Такие сапоги Анна придумала, чтобы скрывать шрам на ноге Источник: annushka_shoes / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Некоторое время Анна жила и работала в Москве, трудилась в издательском доме, а после решила пожить полгода на Бали. Остров для нее оказался идеальным местом для того, чтобы разобраться в себе и понять, чего хочется от жизни.

Идея заняться пошивом обуви пришла неожиданно и из личных мотивов: у Анны есть шрам на ноге, раньше она его стеснялась, и в летнее время чувствовала себя некомфортно, когда прохожие бросали на него взгляд.



— Я думала: взял бы кто-нибудь и изобрел летние сапоги, красивые, а не те, что одно время продавали в переходах, вязаные в дырочку, — вспоминает она.

Анна нашла мастера, который согласился ей помочь с пошивом — и понеслась. Сначала это были летние сапоги, потом появилась другая обувь — разноцветные дерби. Их Анна шила уже будучи в Новосибирске: производство осталось на острове, а розничная торговля образовалась дома. Веселенькие ботинки пришлись по вкусу покупательницам, Анна продавала их через группу во «ВКонтакте», а потом решила открыть шоурум. Через какое-то время она добавила к ассортименту и одежду — необычные ботинки и кеды нужно было с чем-то сочетать.

Разноцветная обувь стала визитной карточкой Анны — свой обувной магазин она назвала Annushka Shoes Источник: carrie_rooms / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Производство давно переехало в Новосибирск: умельцы нашлись и в своем городе. Что-то шьют, что-то закупают оптом. Анна пригласила к сотрудничеству местных дизайнеров и постепенно начала раскручиваться. За годы работы предпринимательница переезжала с места на место, успела взять кредит на 800 тысяч для обустройства магазина и выплатить его, пережила непростое пандемийное время. Год Анна ждала нужное помещение, прежде чем на втором этаже БЦ «Колос» открыла свои двери «Гардеробная Кэрри Брэдшоу».



— Интересное было время, очень творческое — оно меня и закалило. Я была таким зеленым бизнесменом, не умела грамотно распоряжаться ни финансами, ни ресурсами. Понаделала ошибок, но зато набралась опыта, — говорит Анна Баранцева. — В своем собственном бизнесе на внутренние процессы смотришь иначе, чего-то не замечаешь. Я обращалась за помощью к консультантам и сейчас могу это сделать, если понимаю, что не справляюсь.

Кэрри, Саманта, Миранда или Шарлотта?

Шоурум привлекает покупательниц ярким неймингом и ассортиментом. Поклонницы сериала «Секс в большом городе» заглядывают в «Гардеробную», желая почувствовать себя героинями любимого ТВ-шоу.

Анна хотела привнести в Новосибирск эксцентричный стиль Сары Джессики Паркер — именно с ее персонажем, Кэрри, она отождествляет себя сама. В магазине можно отыскать одежду в стиле и других главных героинь сериала: что-то нашла бы для себя и сексуальная и свободолюбивая Саманта, и безупречно воспитанная и романтичная Шарлотта, и деловая и слегка нахальная Миранда.

Делать ремонт в помещении Анне помогал ее папа — многие вещи в шоуруме сделаны его руками Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Гардеробная Кэрри Брэдшоу» — это мультибрендовый магазин, где свою одежду представляют новосибирские дизайнеры. Любая девушка и женщина может отыскать то, что ей к душе: от базы до необычного головного убора в духе прошлого века. В гардеробной можно встретить и тренды, но сама Анна и стилисты больше за то, чтобы их гостьи формировали собственный индивидуальный стиль, который будет отражать их характер, настроение.

— Бывает, придет клиентка с мамой. Мы задаем вопросы, а нам: «Не лезьте, я знаю во что свою девочку одеть». А девочке 40 лет. Или придет женщина, наденет пиджак — так ей хорошо, сияет, а муж: «Нет, ты такое носить не будешь». Сняла, глаза погасли, ушла. Бывает, женщины сами на себе крест ставят: «Вы-то молоденькая», — говорят они мне (мне, 46 лет, на минуточку). Или консультанту: «Я такое уже не надену». Почему? — удивляется Анна.

В магазине много вещей с характером — рискнете примерить? Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Для Анны самым ценным в работе является то, как меняются покупательницы, раскрывая себя с разных сторон — порой даже с тех, о которых не догадывались. В своем пространстве сибирская Кэрри сформировала некое комьюнити: постоянные клиентки стали друзьями и теперь нередко заглядывают просто поболтать. Стереотип «вошел в магазин — нужно что-то купить, а то консультант косо смотрит» давно в прошлом.

Руководить шоурумом непросто. Со стороны кажется, будто ничего сложного: арендовал красивое помещение, закупил одежду, развесил, сел, продаешь. На самом деле внутри крутится огромное количество механизмов. Анна Баранцева говорит, что обязательно нужна предпринимательская жилка. Все нужно просчитывать: не умеешь считать — не берись вообще или найми специалиста, а сам оставайся творцом.

Головной убор считается завершающей деталью образа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сама Анна со временем нашла баланс между творчеством и бизнесом, но при случае обращается за помощью к сторонним специалистам. Содержание шоурума обходится ей примерно в 250 тысяч рублей в месяц — это с учетом того, что в магазин закуплена одежда, мебель и прочие необходимые вещи. Какой доход ей приносит магазин, Анна не раскрывает — сообщила лишь, что «на хорошую новосибирскую жизнь» ей хватает.



«Я сама себя не принимала»

Анна говорит, что сейчас находится в увлекательном периоде раскрытия себя с разных сторон. Благодаря дейтинг-приложениям она учится прислушиваться к своим чувствам и ощущениям. Периодически Анна ходит на свидания, но серьезные отношения ее не интересуют: может быть, когда-нибудь потом, а сейчас хочется пожить для себя.

— В молодости я пропустила этап свиданий — то работала, то была в отношениях. А ведь это интересно, — объясняет она.

Анна говорит, что не все мужчины готовы ко встрече с успешной и состоявшейся женщиной: некоторые пугаются и прекращают общение.

Анна с дочерью Миланой Источник: annushkah / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











За плечами у женщины развод. С мужем они проживали разные этапы: были и любовь, и счастье, и разочарование — все как у всех. Анна говорит, что в браке растеряла себя, потому что старалась быть мудрой женщиной, той, что «под мужем», но такое положение вещей противоречило ее яркой энергичной натуре.



— В моей жизни было много ярких отношений, я пробовала разные роли. Встретив будущего мужа, я влюбилась и задумалась о том, что пора взрослеть, решила быть мудрой. Мне казалось, что моя харизма мешает семейной жизни, и я выбрала тихий спокойный домашний путь: стирка, готовка, уборка. Спустя годы я обнаружила себя в глубокой апатии и поняла, что жить вот так больше не хочу, — рассказывает Анна.

Анна призналась, что ей нравится тот жизненный этап, который она сейчас проживает Источник: annushkah / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Анна считает, что смотрела на отношения узко и однобоко, не как на партнерство, старалась понравиться. Брак показал ей, что нужно мыслить шире и ни в коем случае не забывать про себя.



— Не принимая меня, мой муж отзеркаливал мое собственное отношение к себе: я сама себя не принимала. Уже 6 лет как мы в разводе. Мы отлично ладим, мы друзья. На наши отношения я смотрю как на благо, у нас родилась дочь — это самое важное и ценное, — поясняет Анна.

«Счастье — это про выбор»

Трудно поверить, но Анне 46 лет. По ее словам, она не сделала ни одного укола красоты — только массаж, правильное питание, спорт и позитивный настрой на жизнь.

— Противоестественное омоложение мне не близко — я за то, чтобы стареть красиво. Хотя слово «старение» мне не нравится, пусть будет взросление, — улыбается Анна.

Каждое утро она начинает с фейс-фитнеса, делает гимнастику — это обязательное условие. Регулярные занятия в тренажерном зале тоже дают свой эффект. Минимум алкоголя — одно из основных правил женщины. Хочется танцев и развлечений — пожалуйста, но в полночь — домой, ведь сон очень важен.

Друзья часто говорили Анне, что она одевается так же необычно, как Кэрри Брэдшоу, — так родилось название магазина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Последние два года стали для Анны временем прозрения: как бы парадоксально это не звучало, но это случилось после того, как она ослепла на один глаз. Четыре года назад Анна занялась бегом, и как-то во время тренировки у нее произошло кровоизлияние в глазу. Женщина обратилась к врачам, они запретили ей бегать, но Анна не послушалась, и бунт привел к отслоению сетчатки. Усугубил ситуацию ковид, который, как известно, бьет по слабым местам.

— Я это рассказываю для того, чтобы вдохновить тех женщин, которые думают: «Если бы не моя проблема со здоровьем, то я была бы счастлива». Счастье — это про выбор. Мне хочется сказать, что мы можем научиться жить со многими вещами. Я не берусь за что-то сложное, страшное, я не знаю, каково это. Делюсь своим личным опытом, — объясняет Анна Баранцева.

Полностью ее глаз еще не восстановился. Она видит им, но так, будто в него все время светит фонарь. Случившееся позволило ей замедлиться и оценить свою жизнь. Анна уверена: все происходит не случайно, а для чего-то. Сибирячка иначе взглянула на свои ценности и результаты, поставила новые цели и загадала новые желания — теперь только вперед.

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