«Обещают завтра починить»: клиенты популярного сервиса доставки в Новосибирске не могут получить свои посылки

Крупный сбой сервиса произошел в выходные Источник: 2ГИС / Олег О











В Новосибирске пункты выдачи СДЭК перестали выдавать посылки из-за масштабного сбоя, который начался на выходных и до сих пор продолжается.



В филиале СДЭК на улице Выборной, 89/2 корреспонденту НГС рассказали, что также временно перестали принимать посылки на отправку.



— Ни на выдачу, ни на отправку не работаем. Обещают завтра починить, — отметили в пункте выдачи.



При этом в СДЭК на Бориса Богаткова, 248а пока также не выдают, но все-таки берут на сборку некоторые посылки.



— На отправление, только если при получении оплата. После 15 часов дадут ответ — может быть, опять продлят [срок, в который сбой должен быть устранен], — говорят в ПВЗ.



На сбой СДЭК жалуются пользователи сайта downdetector.su.

Люди оставляют множество жалоб Источник: downdetector.su











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