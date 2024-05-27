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Бизнес «Обещают завтра починить»: клиенты популярного сервиса доставки в Новосибирске не могут получить свои посылки

«Обещают завтра починить»: клиенты популярного сервиса доставки в Новосибирске не могут получить свои посылки

Также не работает сайт СДЭКа

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Крупный сбой сервиса произошел в выходные

В Новосибирске пункты выдачи СДЭК перестали выдавать посылки из-за масштабного сбоя, который начался на выходных и до сих пор продолжается.

В филиале СДЭК на улице Выборной, 89/2 корреспонденту НГС рассказали, что также временно перестали принимать посылки на отправку.

— Ни на выдачу, ни на отправку не работаем. Обещают завтра починить, — отметили в пункте выдачи.

При этом в СДЭК на Бориса Богаткова, 248а пока также не выдают, но все-таки берут на сборку некоторые посылки.

— На отправление, только если при получении оплата. После 15 часов дадут ответ — может быть, опять продлят [срок, в который сбой должен быть устранен], — говорят в ПВЗ.

На сбой СДЭК жалуются пользователи сайта downdetector.su.

Люди оставляют множество жалоб

Сибирячка заказала за границей брендовые кроссовки за 25 тысяч — посредник взял предоплату и пропал.

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Новосибирск СДЭК Сбой Пункт выдачи
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