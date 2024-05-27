«Обещают завтра починить»: клиенты популярного сервиса доставки в Новосибирске не могут получить свои посылки

В Новосибирске пункты выдачи СДЭК перестали выдавать посылки из-за масштабного сбоя, который начался на выходных и до сих пор продолжается.
В филиале СДЭК на улице Выборной, 89/2 корреспонденту НГС рассказали, что также временно перестали принимать посылки на отправку.
— Ни на выдачу, ни на отправку не работаем. Обещают завтра починить, — отметили в пункте выдачи.
При этом в СДЭК на Бориса Богаткова, 248а пока также не выдают, но все-таки берут на сборку некоторые посылки.
— На отправление, только если при получении оплата. После 15 часов дадут ответ — может быть, опять продлят [срок, в который сбой должен быть устранен], — говорят в ПВЗ.
На сбой СДЭК жалуются пользователи сайта downdetector.su.
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