Макароны государственного значения: что ждет «Макфу» после изъятия у семьи Юревича

Судебный процесс по изъятию агрохолдинга с выручкой в десятки миллиардов рублей длился меньше полутора месяцев Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Крупнейший российский агрохолдинг «Макфа» решением суда 8 мая обращен в доход государства. Наши коллеги из 74.RU поговорили с экономистами и юристами о том, как национализация огромного предприятия скажется на его работе, каковы риски попадания «Макфы» под санкции, возможны ли сбои в поставках и удорожание продукции. А также обсудили с экспертами, как смена собственника холдинга отразится в целом на пищевой промышленности.



Изъять — и точка

Громкий процесс по изъятию компании «Макфа» завершился в канун майских праздников. При этом суд указал, что решение подлежит немедленному исполнению.



— Это означает исполнение решения до вступления судебного акта в законную силу, то есть после истечения срока на его обжалование, либо после апелляции. По просьбе истца суд может обратить к немедленному исполнению решение, если замедление его исполнения может привести к ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным, — объяснил партнер АБ NSP Роман Макаров.



По словам юристов, немедленное исполнение подобного рода решений — стандартный пункт требований Генпрокуратуры.



— Для истца немедленное исполнение позволяет запускать процесс переоформления долей в обществах на Росимущество. Эта процессуальная мера в разрезе исков Генпрокуратуры направлена на максимально оперативный перехват контроля над обществами у бывших собственников, — отметил управляющий партнер юридической компании «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов.



На «Макфе» вот-вот ждут новое руководство холдинга. О том, что смена управления будет незамедлительной, в день принятия решения говорили сами представители ответчиков. Впрочем, пока все на своих местах. Но уже 13 мая взыскателю выданы исполнительные листы, сообщил 74.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича и его семьи. А это значит, что процесс смены собственника пошел.



— Как только наши адвокаты получат письменное решение [суда], подготовим и подадим апелляционную жалобу, — добавил Игорь Трунов.



«Может спровоцировать рост себестоимости»

Переход крупного предприятия под государственное управление может привести к изменениям в характере его деятельности и в определенной степени повлиять на его операционную работу, указали эксперты.



— Государственный контроль может означать новую стратегию управления и, возможно, более строгое соблюдение регуляторных норм и стандартов. Пока неясно, попадет ли предприятие под санкции после изменения формы собственности, так как это будет зависеть от конкретных санкционных мер и геополитической ситуации, — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — Что касается сервисного обслуживания импортного оборудования, то возможны затруднения с поставками запчастей. Если такое оборудование не получит необходимого обслуживания, это может привести к сбоям в производственном процессе. В свою очередь, это может спровоцировать рост себестоимости и, как следствие, увеличение цен на конечную продукцию.



Переход активов семьи Юревича в госсобственность автоматически повлечет санкционные меры, ранее отмечали представители холдинга.



— Подобные изменения в целом увеличивают санкционные риски такого предприятия, — подтвердил партнер АБ NSP Роман Макаров. — Смена бенефициаров любого отечественного предприятия в России может повлечь трудности со снабжением иностранными комплектующими и сырьем.



«Макфа» входит в пятерку ведущих мировых производителей макаронных изделий, а также выпускает крупы и зерновые хлопья. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском крае. АО «Макфа» создано в Челябинске в 2001 году, в 2017-м зарегистрировано в Москве. По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год выручка АО «Макфа» снизилась на 7% — до 23,7 миллиарда, чистая прибыль выросла на 46% — до 3,6 миллиарда рублей. В холдинг входят еще 26 компаний. Их совокупная стоимость в иске Генпрокуратуры РФ определена в 46 миллиардов рублей, годовая выручка — в 41 миллиард рублей.



В то же время другие экономисты не видят никаких санкционных угроз.



— Далеко не вся госсобственность РФ находится под санкциями. Поэтому даже если часть продукции «Макфы» идет на снабжение армии, автоматическое попадание ее под санкции маловероятно, — не согласился директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.



Пищевая промышленность не относится к базовым отраслям экономики, которые должны находиться в госсобственности. Поэтому, с точки зрения экономической теории, предприятие должно быть приватизировано, указал экономист.



— Говорю это как противник приватизации как таковой. Поэтому разговоры о якобы неминуемых санкциях производят впечатление остаточной пропаганды прошлых хозяев, а не реальных угроз, — добавил Михаил Делягин.



«"Макфа" будет продана»

Опыт СССР и других соцстран показал, что государство — не самый эффективный собственник. Поэтому передача крупных активов под госконтроль порождает дискуссию о новых рисках.



— Когда власти идут на подобное решение, чиновники продумывают дальнейшую судьбу предприятия, переводимого в государственную собственность. Можно предположить, что ситуация получит свое развитие и «Макфа» будет продана какому-то частному лицу или группе лиц. Скорее всего, будут выбирать такую компанию, которая не находится под санкциями Евросоюза и позволит сохранить все технологические процессы, обеспечит использование зарубежных компьютерных программ. Если это сделают достаточно быстро, то особых последствий не будет. Запас прочности по запчастям у предприятия, по словам специалистов, 9–10 месяцев. То есть за это время нужно завести на предприятие нового и, желательно, эффективного собственника, — рассуждает главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов.



Удастся ли «Макфе» сохранить свои позиции на рынке, зависит от оперативности принятия решений государством по передаче в руки не менее эффективного собственника, чем был Юревич, добавил эксперт.



— Забрали быстро, желательно, чтобы так же быстро определили дальнейшую судьбу этого предприятия. Государство не сможет через чиновников, через назначенцев, так же эффективно управлять этим холдингом. Это очевидно, потому что у чиновников совсем другие задачи, они работают не на получение прибыли, а на выполнение поставленных перед ними задач. А тут нужно именно наращивать объем производства и прибыли, — акцентировал Сергей Зырянов. — Важно, что будет с командой, которая управляла предприятием. Будет ли новый собственник интегрировать топ-менеджеров в новые условия, стимулировать их участие в деятельности предприятия или начнет всех переставлять? Даже при частичной смене команды эффективность управления и бизнес-процессов может снизиться, и это повлияет на объемы производства.



Если процесс передачи в частные руки затянется, то есть риск неприятных последствий. «Макфа», которая производит четверть макаронных изделий на внутреннем рынке, начнет снижать темпы производства уже по независимым от нее причинам, высказал опасения эксперт.



В то же время есть мнение, что руководители, назначаемые Росимуществом, не будут махать шашкой и слишком углубляться в управленческие процедуры.



— Дана команда не угробить то, что есть. Технология не новая — всё началось еще с активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Управленцы следят за стабильностью работы, денежным потоком, собирают налоги и так далее. Думаю, что они постараются особо не вмешиваться в налаженный процесс, — считает правозащитник Александр Хуруджи. — А кажущаяся неэффективность государственного управления, которую мы как эксперты привыкли подчеркивать, будет компенсироваться другими возможностями. Например, более активным участием в госконтрактах.



Палка о двух концах

Глава группы компаний INFOLine Иван Федяков уверен, что в краткосрочной перспективе переход «Макфы» под госконтроль не повлияет на деятельность предприятия.



— Очевидно, что смена руководства произойдет, но ключевые места оставят за теми исполнителями, которые сейчас работают на предприятии. Поэтому я не думаю, что это повлияет на производственные или финансовые показатели компании в ближайшее время, — объяснил эксперт.



Но если говорить о среднесрочной и долгосрочной перспективах, то, конечно, здесь гораздо больше проблем.



— Во-первых, это крайне негативные по отношению к инвестиционному климату действия. Любой инвестор теперь понимает, что у него могут забрать предприятия и он потеряет инвестиции, которые понес в рамках реализации этого проекта. Второе — оборудование и комплектующие, которые необходимы для производства, так или иначе связаны с импортом. Сейчас это предприятие может попасть под санкции. Как следствие, будет ограничен доступ к закупке необходимых материалов, и в среднесрочной перспективе это уже скажется на производственной деятельности, — спрогнозировал Иван Федяков. — Ну и, конечно, я думаю, что здесь очевидно будет судебное разбирательство на международном уровне. Потому что подобные действия достаточно легко оспорить в любой развитой стране. Объяснить и обосновать, почему данное предприятие должно было быть отдано государству, совершенно непонятно.



Вынесенное решение о национализации, а не о банкротстве и закрытии компании, эксперты сравнили с палкой о двух концах.



— С одной стороны, создан прецедент по относительно цивилизованному переходу права собственности от частных лиц в пользу государства. В данном случае речь идет о сохранении тысяч рабочих мест, обеспечении продовольственной безопасности россиян и сдерживании таким образом цен на продукт первой необходимости — макароны, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — С другой, прецедент вынуждает собственников предприятий напрячься. Поражает простота, с которой произошла национализация большого холдинга. Это касается не только сферы пищевого производства, но и предприятий обрабатывающей промышленности. Главный вопрос сегодня — как быстро (и быстро ли) получится наладить эффективное управление на «Макфе».



На этом фоне эксперт не исключает масштабные кадровые перестановки и структурные пертурбации в других российских компаниях в ближайшие полгода.



— Предпринимателя пугает любая неизвестность. Сначала все обратили внимание на дело «Рольфа», теперь — на «Макфу», до этого были еще дела по изъятию активов. У людей сложилось впечатление, что начинается какая-то национализация. Но истории эти все-таки разные. Объединяет их два момента: истец — Генпрокуратура и сроки исковой давности, которые давно прошли. Соответственно, крупные предприниматели сделали вывод, что истекший срок исковой давности совершенно не останавливает процедуру, — оценил настроения предпринимателей правозащитник Александр Хуруджи.



Изменение собственника крупного холдинга, такого как «Макфа», может повлиять и в целом на пищевую промышленность.



— С одной стороны, это может стабилизировать положение холдинга на рынке и обеспечить выполнение стратегических задач в секторе. С другой стороны, могут возникнуть определенные риски, связанные с управленческими перестройками и необходимостью адаптации к изменениям в ведении бизнеса. Производители и распределители должны будут тщательно просчитать, как изменения в структуре управления одного из крупных игроков повлияют на цепочки поставок, ценообразование и конкурентную среду на рынке, — резюмировал Ярослав Кабаков.



Как Генпрокуратура изымала активы «Макфы»

28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов: бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.



В начале апреля судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий холдинга «Макфа» и окружения Михаила Юревича.



Мы изучили, как начинал и строил бизнес один из самых известных челябинских предпринимателей и политиков, а также что входит в бизнес-империю семьи Михаила Юревича.



Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич покинул Россию в конце 2016 года. В апреле 2017-го бывшего главу региона объявили в международный розыск, обвинив в миллиардных откатах во время «дорожной революции» и миллионных взятках от экс-главы регионального Минздрава. Михаил Юревич находится в международном розыске.



Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Михаил Юревич и его семья выразили несогласие с ходом судебного процесса и принятым решением. Адвокаты заявили, что решение будет обжаловано.