Счастливые с часами: в какое время магазины, кафе и бары дают скидки — рассказываем, где сбрасывают полцены и дарят бургеры

Кто из нас не делал покупок только потому, что цена оказывалась ниже обычной. Часто такая дешевизна бывает обманчивой, но если взять инициативу в свои руки, то сэкономить действительно можно. Обозреватель НГС собрал примеры так называемых «счастливых часов», в которые заведения дают своим клиентам ощутимые скидки. «Часы», впрочем — понятие условное. Иногда этот период может длиться 30 минут, а иногда и целый день.
Понятие «счастливых часов» (happy hour) – времени, когда на те или иные блюда или товары существует постоянная скидка - пришло из англоязычного мира, и в русском языке пока не утвердилось окончательно. Отчасти потому, что этот способ привлечения покупателей у нас не так распространён. Но это не значит, что его нет совсем.
Причин, по которым заведения готовы идти на такие регулярные «распродажи», несколько. Самая распространённая у нас – ликвидация остатков. Выпечка, готовые блюда, свежий хлеб – всё это, по идее, не должно продаваться на следующий день после того, как приготовлено. Заведению, которое хоть немного заботится о качестве, проще списать всё, что не удалось продать, чтобы завтра предложить только свежие продукты и блюда.
От столовой до кулинарии
Королём таких распродаж в Новосибирске давно стала сеть «Солнечный день», где за полчаса до конца рабочего дня цены на остатки снижают на 50%. Остаётся, правда, немного, так что желающим купить на завтра готовых котлет, пюре или солянки лучше прийти заранее. У вас есть шанс застать очередь перед пустой раздачей: пока не начнутся «счастливые» полчаса, цены на блюда будут обычными. Довольно скоро после начала этой тридцатиминутки на раздаче не остаётся почти ничего.
Те, кто не готов стоять в очереди в столовой, могут довольствоваться более скромной скидкой 20% в кулинарии «Из другого теста», которая появляется после 19:00, а с 20:00 там ещё можно купить с 50-процентной скидкой оставшиеся салаты. Удаётся это, правда, не всем: как правило, все востребованные позиции к этому времени и заканчиваются. Кулинария работает до 21:00.
Особенно привередливые французы, возможно, с негодованием восприняли бы идею покупать багеты заранее (хотя многие так и делают), но вы можете зайти после 21:00 (то есть за час до закрытия) в пекарню сети «Шмидт», и если хлеб там ещё останется, то он обойдётся вам на 15% дешевле. Там же можно купить три круассана или эклера по цене двух, причем третий дадут вам по умолчанию. Конечно, если круассаны или эклеры ещё останутся.
«Шмидтов» в городе пока всего пять (при чем часть точек — в удалённых районах), более широкому кругу сладкоежек можно порекомендовать сеть Kuzina (больше 50 точек), где после 19:00 можно рассчитывать на 25% скидку на выпечку. Долго она, конечно, не хранится, но до утра протянет без проблем — будет что поставить на стол за завтраком. В сети «Синнабон» за час до закрытия можно разжиться здешними булочками с корицей со скидкой 30%. Обычная цена стандартного синнабона сейчас уже 250 рублей.
В торговых сетях «Добрянка» и «Бахетле» (по два магазина в Новосибирске) после 21:00 дадут скидку 25% на все оставшиеся готовые блюда. Правда, приходить лучше именно к этому времени, потому что к моменту закрытия не остаётся уже практически ничего.
Бары
Распродажа остатков — это, конечно, увлекательно, но есть и более щадящие способы получить скидку. Самый распространенный формат — когда в ресторане или баре не заводят отдельного меню для бизнес-ланчей, а просто дают на это время ощутимую скидку на блюда обычного размера. Так, например, поступают в рассчитанном преимущественно на вечернее посещение пивном ресторане Maximilians: с 12:00 до 16:00 любая позиция меню (кроме алкоголя и вообще напитков) здесь будет стоить на 20% дешевле. Порции тут приличные, так что можно что-то взять на двоих.
Отсутствие скидок на алкоголь в Maksimilians может скрасить вторая бесплатная кружка пива в баре Hammersmith`s. Чтобы получить её, придётся уйти с работы пораньше — акция действует с 17:00 до 19:00. Ну, или просто работать более интенсивно, чтобы всё успеть.
Новосибирские рестораторы пошли ещё дальше, расширив «счастливые часы» до целого счастливого дня. В баре Melomel (специализируется на медовухе или, как ещё её нынче называют, - мидах) каждую неделю проходят «бургерные среды» со скидкой на это блюдо 20%. Учитывая тот факт, что бургеры здесь в принципе по нынешним временам не очень дороги (450 рублей), получается почти цена фастфуда.
В этот же день, кстати, в других заведениях - The Rooks и Incider - на 20% дешевле обещают сидр. Владельцы у этих баров разные, и они явно надеются, что, соблазнившись дисконтом, посетители купят ещё что-то. Можете нарушить их планы и сходить в оба места по очереди. Тем более, что диетологи советуют запивать еду не сразу, а после некоторого времени. Съел бургер, прогулялся, выпил сидра. При необходимости повторить.
Разумеется, приведёнными выше примерами список постоянных и временных скидок не ограничивается, не говоря уже о том, что такого рода акции рестораторы и торговцы придумывают регулярно. Так что если у вас есть позитивный опыт снижения расходов, поделитесь им в комментариях. Если этот опыт негативен, впрочем, — тоже поделитесь. Возможно, вы убережете кого-то от ненужной траты денег. Ведь ничто не способствует ей так, как спонтанное желание сэкономить.
Если же экономить вам нет никакой нужды, то, возможно, вас заинтересует репортаж из пятизвездочного отеля на горнолыжном курорте Манжерок, где цена самого простого номера равна половине среднестатистической зарплаты в Новосибирской области.