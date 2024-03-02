Счастливые с часами: в какое время магазины, кафе и бары дают скидки — рассказываем, где сбрасывают полцены и дарят бургеры

Понятие «счастливых часов» (happy hour) – времени, когда на те или иные блюда или товары существует постоянная скидка - пришло из англоязычного мира, и в русском языке пока не утвердилось окончательно. Отчасти потому, что этот способ привлечения покупателей у нас не так распространён. Но это не значит, что его нет совсем.



Причин, по которым заведения готовы идти на такие регулярные «распродажи», несколько. Самая распространённая у нас – ликвидация остатков. Выпечка, готовые блюда, свежий хлеб – всё это, по идее, не должно продаваться на следующий день после того, как приготовлено. Заведению, которое хоть немного заботится о качестве, проще списать всё, что не удалось продать, чтобы завтра предложить только свежие продукты и блюда.