В Сибири выставили на аукцион месторождение алмазов почти за 45 млрд рублей. Оно было засекреченным

Лицензию на месторождение алмазов на Таймыре выставили на торги за 45 млрд рублей. Информация о торгах опубликована в системе «Торги».
В приказе Центрсибнедр, которые проводят аукцион, раскрывается некоторые детали аукциона.
«Провести в 2024 году аукцион на право пользования участком недр «Месторождение Встречное», расположенным на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых», — указано в документе.
Начальная цена аукциона — 44,86 млрд рублей, срок пользования участкам недр — 25 лет. Торги состоятся 29 марта, заявки принимают до 14 марта. Прогнозные ресурсы особо твердых алмазов категории Р1 оцениваются в 14,45 млрд карат.
По информации ТАСС, выставленный на аукцион участок — это часть Попигайского месторождения, что на границе Красноярского края и Якутии в районе Попигайской астроблемы: стокилометрового метеоритного кратера, образовавшегося 36 млн лет назад. В 1970-х годах геологи обнаружили там первые особо твердые «алмазы» — импактиты. Они были в два раза тверже обычных и имели иную структуру. Правительство в те годы сделало ставку на строительство заводов по производству синтетических алмазов, поэтому изучение импактиков прекратилось, а данные о месторождении засекретили. В начале XXI века гриф секретности сняли.
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