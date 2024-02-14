«Что будет 8 марта?» Пользователи пожаловались на сбой в приложении FlowWow в День всех влюбленных

Представители сервиса пытаются решить проблему. Об этом сообщается в официальной группе FlowWow во «ВКонтакте».



— Мы столкнулись с техническими сложностями, из-за которых приложение и веб-версия FlowWow могут работать с перебоями. Наша команда уже занимается решением этой проблемы, и мы ожидаем скорейшего восстановления работы сервиса. Мы приносим свои извинения за неудобства и хотим заверить вас, что заказы, сделанные до возникновения проблемы, будут доставлены, — сообщили в FlowWow.



Однако обеспокоенные пользователи всё еще не знают, что с их заказами.