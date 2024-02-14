«Что будет 8 марта?» Пользователи пожаловались на сбой в приложении FlowWow в День всех влюбленных

Российские пользователи пожаловались на крупный сбой в приложении маркетплейса подарков FlowWow. Многие сейчас не могут заказать букет, и это происходит уже несколько часов.
По данным сервиса Downradar, жалобы на работу приложения и сайта начались около полудня. Самое большое количество отчетов — из Москвы. Также жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Рязани, Иркутска, Самары, Ярославля и других городов России. Сбоит приложение и за рубежом: в Тбилиси и Алма-Ате.
Представители сервиса пытаются решить проблему. Об этом сообщается в официальной группе FlowWow во «ВКонтакте».
— Мы столкнулись с техническими сложностями, из-за которых приложение и веб-версия FlowWow могут работать с перебоями. Наша команда уже занимается решением этой проблемы, и мы ожидаем скорейшего восстановления работы сервиса. Мы приносим свои извинения за неудобства и хотим заверить вас, что заказы, сделанные до возникновения проблемы, будут доставлены, — сообщили в FlowWow.
Однако обеспокоенные пользователи всё еще не знают, что с их заказами.
— С 14 февраля не справились, что будет 8 марта? Заказ сделала 2 дня назад на сегодня, и утром должна была быть доставка в 10 утра. По итогу время переносилось 2 раза, а потом и приложение легло, ну уж спасибо! Магазин сам доставить не может,
— Лежат и сайт, и приложение, невозможно узнать статус заказа, единственная надежда на то, что магазин сможет сам доставить, — сказал пользователь приложения Владимир.
— Время доставки было 11:00–13:00, всё еще не доставили, — пожаловался Рияз.
В ночь на 24 января в работе Telegram и WhatsApp* зафиксировали массовые сбои. Больше всего проблем зафиксировали в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также на работу Telegram и WhatsApp* жалуются в Приморском крае, Санкт-Петербурге, Амурской области, Якутии, Камчатском крае и Иркутской области.