«Заблокировали 6 счетов в 5 банках»: новосибирскому резиденту Сколково арестовали счета из-за долга в 600 рублей

Владельцу компании RT Electronics, которая является резидентом Сколково и новосибирского Технопарка, Сергею Голубицкому судебные приставы заблокировали банковские счета за неоплаченный в течение дня штраф в 600 рублей. Об этом корреспонденту НГС рассказал сам предприниматель.
— 26 декабря в 09:10 мне пришли через Госуслуги от Октябрьского ФССП два штрафа по 300 рублей. Сразу оплатить их через Госуслуги я не могу: там примерно сутки должны пройти. Но 27 декабря в 04:39 у меня заблокировали шесть счетов в пяти банках. Арестовали счета, получается, все, кроме Сбербанка. Штрафы я оплатил 27 декабря, как только появилась такая возможность, — рассказал Сергей Голубицкий.
ООО «Арти-Электроникс» (RT Electronics) образована в сентябре 2021 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Сергей Голубицкий. Финансовые показатели на конец 2022 года: чистый убыток — 74 тысячи рублей. Компания специализируется на разработке устройств передачи данных по линиям электропередачи и радиоканалам связи. С 2021 года RT Electronics — резидент бизнес-инкубатора Академгородка и новосибирского Технопарка, а с 2022 года — резидент Сколково. В 2022 году компания вошла в топ-3 инновационных проектов НСО. На сайте RT Electronics сказано, что разработки и ноу-хау соответствуют программам импортозамещения.
Голубицкий предполагает, что штрафы появились из-за недовнесенных документов в госучреждения во время ликвидации старого юрлица. Мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года приставы ему уже присылали судебный штраф в 300 рублей по этому поводу. Тогда предприниматель его оплатил, но попытался узнать по телефону о причине его появления, ведь никакой информации о суде, уверяет Голубицкий, он не получал. В ФССП ему ничего не стали объяснять. Тогда Голубицкий написал жалобу на судебного пристава Максима Ротманова, который вел его дело. Очередные два штрафа бизнесмену в конце декабря оформил тот же пристав, а на следующий день ФССП арестовывала счета. Все документы в распоряжении НГС имеются.
— Я снова написал жалобу, и мне тут же моментально пришло сообщение, что все в пределах нормы. Предполагаю, что тот пристав на мою первую жалобу в начале декабря обиделся, а тут увидел фамилию Голубицкий и решил мне устроить. Заблокировал счета, а впереди — новогодние выходные. Блокировать все банковские карты за суммарный долг в 600 рублей — это как-то не совсем понятно. Ладно был бы я неплательщиком, и сумма долга в десятки тысяч рублей..., — предположил Сергей Голубицкий.
Сейчас предприниматель планирует подать жалобу на ФССП в прокуратуру и иск в суд.
Что говорят в ФССП
В Федеральной службе судебных приставов по Новосибирской области в ответе на запрос НГС объяснили, что все было сделано в соответствии с федеральным законом № 229 «Об исполнительном производстве».
— Судебный пристав в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения, наложить арест на имущество должника, — прокомментировали в пресс-службе ФССП по НСО.
В ведомстве добавили, что на 10 января в отношении Сергея Голубицкого исполнительные производства отсутствуют. Сам предприниматель подтвердил, что блокировку с его банковских счетов сняли 9 января.
В июне 2023 года НГС рассказал историю многодетного отца Андрея Андреева, у которого приставы списали за долги с банковской карты детские пособия. Позже в ситуации разобрались, банк вернул деньги, а произошедшее назвали техническим сбоем. Подобные списания у многодетной семьи Андреевых происходили не в первый раз, и глава семейства собирался даже судиться с судебными приставами.