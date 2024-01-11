«Заблокировали 6 счетов в 5 банках»: новосибирскому резиденту Сколково арестовали счета из-за долга в 600 рублей

Голубицкий предполагает, что штрафы появились из-за недовнесенных документов в госучреждения во время ликвидации старого юрлица. Мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года приставы ему уже присылали судебный штраф в 300 рублей по этому поводу. Тогда предприниматель его оплатил, но попытался узнать по телефону о причине его появления, ведь никакой информации о суде, уверяет Голубицкий, он не получал. В ФССП ему ничего не стали объяснять. Тогда Голубицкий написал жалобу на судебного пристава Максима Ротманова, который вел его дело. Очередные два штрафа бизнесмену в конце декабря оформил тот же пристав, а на следующий день ФССП арестовывала счета. Все документы в распоряжении НГС имеются.

