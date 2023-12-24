Торговый центр продают в Калининском районе — за него хотят 850 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр. Продавец готов отдать покупателю здание за 850 миллионов рублей.
Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости Анна Осколкова в середине декабря. В нем сказано, что общая площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров, торговый центр находится в Калининском районе. Речь идет о микрорайоне Пашино.
— Напротив здания пешеходный переход, остановка транспорта. Густонаселённый жилой массив, — уточняется продавец.
Здание находится на земельном участке, площадь которого достигает 6,8 тысячи квадратных метров. В торговом центре имеются 24 арендатора, в том числе супермаркет «Лента» (По данным 2ГИС, в здании находится «Мини Лента», — прим.ред), магазин DNS и другие.
— Цена 850 000 000 рублей, — сказано в объявлении.
В октябре в Новосибирске выставили на продажу торговый центр на улице Выборная. Стоимость сооружения составила 205 миллионов рублей.