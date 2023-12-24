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Торговый центр продают в Калининском районе — за него хотят 850 миллионов

В здании имеются 24 арендатора

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Общая площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров

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В Новосибирске выставили на продажу торговый центр. Продавец готов отдать покупателю здание за 850 миллионов рублей.

Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости Анна Осколкова в середине декабря. В нем сказано, что общая площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров, торговый центр находится в Калининском районе. Речь идет о микрорайоне Пашино.

— Напротив здания пешеходный переход, остановка транспорта. Густонаселённый жилой массив, — уточняется продавец.

Здание находится на земельном участке, площадь которого достигает 6,8 тысячи квадратных метров. В торговом центре имеются 24 арендатора, в том числе супермаркет «Лента» (По данным 2ГИС, в здании находится «Мини Лента», — прим.ред), магазин DNS и другие.

— Цена 850 000 000 рублей, — сказано в объявлении.

В октябре в Новосибирске выставили на продажу торговый центр на улице Выборная. Стоимость сооружения составила 205 миллионов рублей.

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Продажа недвижимостиНедвижимостьПашиноТорговый центр
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