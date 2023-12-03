В Новосибирске выставили на продажу долги известного бизнесмена — сумма превышает 2 миллиарда рублей

В Новосибирске выставили на продажу право требования долга к совладельцу бывшего автодилера ГК «Макс Моторс» Владимиру Сафронову. Речь идет о сумме свыше 2 миллиардов рублей.
Информацию об этом опубликовали на сайте «Авито», данные также появились на электронной площадке «Российский аукционный дом». В последнем извещение разместили 1 декабря.
По данным «Контур.Фокуса», Владимир Сафронов выступает участником и гендиректором ООО «Макс Моторс Север», «Макс Моторс Техника», «Макс Моторс Инвест» и других. Он числится участником 35 компаний, часть из которых прекратила деятельность. В 2017 году издание «Коммерсант» сообщало, что Владимир Сафронов являлся совладельцем ГК «Макс Моторс», которая была одной из крупнейших дилерских групп в Новосибирске. Издание «РБК» уточняет, что Сафронов являлся основателем группы компаний.
В документах сказано, что на продажу выставлены два лота с правом требования к бизнесмену в размере примерно 1 091 049 259 рублей и 1 106 764 128 рублей соответственно.
Начальная цена превышает 2 миллиарда рублей, но она будет последовательно снижаться. Минимальная стоимость лотов составит 219, 7 миллиона рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
В извещении имеется ссылка на определение арбитражного суда Новосибирской области от 2021 года. В нем сказано, что Владимир Сафронов признан банкротом в 2018 году.
Кредиторами с правом требования задолженностей были АО «Макс Моторс Бизнес» и АО «Макс Моторс Престиж», но они были заменены на Владимира Победоносцева. Их права требования были выставлены на продажу. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». НГС направил запрос менеджеру продаж электронной площадки «Российский аукционный дом» с просьбой уточнить, кому принадлежит право требования к бизнесмену на момент продажи.
В феврале прошлого года в Новосибирске выставили на торги имущество АО «Сибмост». Конкурсный управляющий также поставил на торги пять пешеходных мостов.