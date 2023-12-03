В Новосибирске выставили на продажу долги известного бизнесмена — сумма превышает 2 миллиарда рублей

Кредиторами с правом требования задолженностей были АО «Макс Моторс Бизнес» и АО «Макс Моторс Престиж», но они были заменены на Владимира Победоносцева. Их права требования были выставлены на продажу. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». НГС направил запрос менеджеру продаж электронной площадки «Российский аукционный дом» с просьбой уточнить, кому принадлежит право требования к бизнесмену на момент продажи.

В феврале прошлого года в Новосибирске выставили на торги имущество АО «Сибмост». Конкурсный управляющий также поставил на торги пять пешеходных мостов.