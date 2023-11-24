IKEA снова открывается в Новосибирске — но есть нюанс. Смотрим фото

В новосибирском ТЦ «Кировский рынок» появилась вывеска с обещанием скорого открытия магазина «IKEA со всего мира».
Новая IKEA займет второй этаж южного крыла «Кировского рынка». Сразу после открытия торгового центра там работал магазин одежды и обуви «4 сезона» (сейчас он закрыт). Этажом ниже расположен магазин сети «Магнит». Общая площадь освободившегося после закрытия «4 сезонов» помещения составляет порядка 1,5 тыс. кв. метров.
В «Кировском» редакции НГС сообщили, что новый арендатор будет действительно торговать товарами шведского бренда, ввезенными в Россию из тех стран, где магазины сети работают. Также предполагается, что там будут продаваться товары других производителей. Представители самого магазина обещали дать комментарии в понедельник.
Шведский гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA прекратил работу в Новосибирске в марте 2022 года. После распродажи остатков шведская компания полностью прекратила работу на российском рынке в качестве продавца мебели и товаров для дома. В сентябре этого года было объявлено о сделке по продаже всей недвижимости компании — ей принадлежала сеть торговых центров МЕГА.
Несмотря на то что IKEA прекратила работу в России, сами по себе товары под этим брендом к ввозу и продаже в нашей стране не запрещены. Сегодня их можно купить на «Яндекс.Маркете» и других маркет-плейсах. При этом товары эти могут ввозиться из разных стран. Теоретически возможна ситуация, когда и в обычном магазине будут представлены мебель и предметы интерьера IKEA, созданные для совершенно разных рынков.
Нечто подобное наблюдается сейчас на рынке газировки. После прекращения выпуска в России напитков под глобальными брендами компаний Coca-Cola и PepsiCo эти напитки начали везти в Россию из самых неожиданных стран, а также просто подделывать. В июне редакция НГС даже провела слепой тест «кока-колы» из разных источников.