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IKEA снова открывается в Новосибирске — но есть нюанс. Смотрим фото

Для торговли товарами под шведским брендом выбрано неожиданное место

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Вывеска будущего магазина интригует

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В новосибирском ТЦ «Кировский рынок» появилась вывеска с обещанием скорого открытия магазина «IKEA со всего мира».

Новая IKEA займет второй этаж южного крыла «Кировского рынка». Сразу после открытия торгового центра там работал магазин одежды и обуви «4 сезона» (сейчас он закрыт). Этажом ниже расположен магазин сети «Магнит». Общая площадь освободившегося после закрытия «4 сезонов» помещения составляет порядка 1,5 тыс. кв. метров.

Магазин займет второй этаж

Магазин займет второй этаж

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В «Кировском» редакции НГС сообщили, что новый арендатор будет действительно торговать товарами шведского бренда, ввезенными в Россию из тех стран, где магазины сети работают. Также предполагается, что там будут продаваться товары других производителей. Представители самого магазина обещали дать комментарии в понедельник.

В переходе между южным и северным крыльями «Кировского»

В переходе между южным и северным крыльями «Кировского»

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Шведский гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA прекратил работу в Новосибирске в марте 2022 года. После распродажи остатков шведская компания полностью прекратила работу на российском рынке в качестве продавца мебели и товаров для дома. В сентябре этого года было объявлено о сделке по продаже всей недвижимости компании — ей принадлежала сеть торговых центров МЕГА.

Несмотря на то что IKEA прекратила работу в России, сами по себе товары под этим брендом к ввозу и продаже в нашей стране не запрещены. Сегодня их можно купить на «Яндекс.Маркете» и других маркет-плейсах. При этом товары эти могут ввозиться из разных стран. Теоретически возможна ситуация, когда и в обычном магазине будут представлены мебель и предметы интерьера IKEA, созданные для совершенно разных рынков.

Нечто подобное наблюдается сейчас на рынке газировки. После прекращения выпуска в России напитков под глобальными брендами компаний Coca-Cola и PepsiCo эти напитки начали везти в Россию из самых неожиданных стран, а также просто подделывать. В июне редакция НГС даже провела слепой тест «кока-колы» из разных источников.

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