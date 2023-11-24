IKEA снова открывается в Новосибирске — но есть нюанс. Смотрим фото

Несмотря на то что IKEA прекратила работу в России, сами по себе товары под этим брендом к ввозу и продаже в нашей стране не запрещены. Сегодня их можно купить на «Яндекс.Маркете» и других маркет-плейсах. При этом товары эти могут ввозиться из разных стран. Теоретически возможна ситуация, когда и в обычном магазине будут представлены мебель и предметы интерьера IKEA, созданные для совершенно разных рынков.