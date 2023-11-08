Занял под 25% годовых: бывший главный рекламщик мэрии Новосибирска банкротит бизнесмена — он требует 20 миллионов

В 2021 году Заельцовский районный суд принял решение взыскать с Коровина основной долг в 5 миллионов, проценты за займ размере более чем 9 миллионов рублей, госпошлину в 24 тысячи рублей, общая сумма средств — более 14 миллионов рублей.

Также суд установил, что с 19 февраля 2021 года с Коровина будут списывать проценты по 50% годовых от суммы непогашенного займа до дня его уплаты. 23 сентября 2022 года исполнительное производство на сумму 14,285 млн было прекращено из-за невозможности исполнения. Сейчас к сумме долго добавили еще более 6 миллионов рублей по процентам с 19 февраля 2021 года по 27 июля 2023 года.