Занял под 25% годовых: бывший главный рекламщик мэрии Новосибирска банкротит бизнесмена — он требует 20 миллионов

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о том, чтобы начать процедуру банкротства по заявлению бывшего главного рекламщика мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыни. Отбывающие наказание чиновник требует от бизнесмена Виталия Коровина вернуть долг в 20 миллионов.
Как следует из документов, 16 декабря 2012 года Дмитрий Лобыня дал Виталию Коровину в долг 5 миллионов рублей, сроком на три месяца под 25% годовых. Так Коровин должен был вернуть деньги в марте 2012 года, но не смог.
В 2021 году Заельцовский районный суд принял решение взыскать с Коровина основной долг в 5 миллионов, проценты за займ размере более чем 9 миллионов рублей, госпошлину в 24 тысячи рублей, общая сумма средств — более 14 миллионов рублей.
Также суд установил, что с 19 февраля 2021 года с Коровина будут списывать проценты по 50% годовых от суммы непогашенного займа до дня его уплаты. 23 сентября 2022 года исполнительное производство на сумму 14,285 млн было прекращено из-за невозможности исполнения. Сейчас к сумме долго добавили еще более 6 миллионов рублей по процентам с 19 февраля 2021 года по 27 июля 2023 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Коровин был директором и учредителем (50%) компании «ЛесЭкспорт», которая занималась лесозаготовками. Он также числится среди учредителей (25%) организации «СибУниверсал», занимающаяся производством стали.
Арбитражный суд решил ввести в отношении Виталия Коровина процедуру банкротства — реструктуризацию долгов до 14 марта следующего года. Требования Дмитрия Лобыни удовлетворили, так бизнесмен должен бывшему чиновнику более 20 миллионов рублей: основной долг — 5 миллионов, проценты — 15 миллионов, госпошлина — почти 25 тысяч рублей.
Дмитрий Лобыня занимал пост председателя комитета рекламы и информации мэрии с 2017 года. Силовики задержали его 25 сентября 2020 года.
В апреле 2022 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил Дмитрия Лобыню к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Чиновнику вменяли 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
В июле прошлого года областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Лобыни, срок не пересмотрели, но штраф снизили до двух миллионов рублей.