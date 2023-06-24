Новосибирский конкурсный управляющий попал под суд по обвинению в подкупе

Октябрьский районный суд начал рассмотрение уголовного дела арбитражного управляющего Игоря Незванова. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе — наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
— По данным следствия Незванов И.В. обвиняется его в получении денежных средств в особо крупном размере за совершение действий в интересах организации, заинтересованной в приобретении объектов недвижимости банкротящегося ОАО «Барабинское РТП», где он был конкурсным управляющим, — рассказали в суде.
По версии обвинения, Незванов должен был получить сумму частями. Первую часть в размере 1,5 миллиона он получил за заключение мирового соглашения по переходу права собственности на недвижимость ОАО «Барабинское РТП» к третьим лицам. Оставшийся миллион он якобы должен был получить после выполнения условий договоренностей.
Сейчас Незванов находится под домашним арестом.
ООО «Барабинское ремонтно-техническое предприятие» признали банкротом в январе 2020 года. Среди учредителей - Виталий Хромов, Виктор Лукашевич, Леонид Крашенинников, Борис Бедненко и Лариса Баранова.
Как следует из единого реестра сведений о банкротстве, Незванов стал управляющим в 2009 году, фигурировал в банкротстве жилого комплекса «Закаменский».