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Завод косметического бренда построят под Новосибирском — где он появится

Предприятие возведут в наукограде Кольцово

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Наталья Шик открыла сеть салонов красоты в Новосибирске и запустила свою линию косметики SHIK

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В Новосибирской области появится косметический завод бренда SHIK. Фотографию с места строительства предприятия опубликовала в своем телеграм-канале основатель бренда Наталия Шик.

Информация о том, что на территории Новосибирской области планируется возвести предприятие косметического бренда, появилась еще в 2022 году в телеграм-канале предпринимательницы. Завод построят на территории наукограда Кольцово. В начале февраля этого года Наталья Шик сообщала, что стоимость земли, на которой разместят производство, составила 23 миллиона рублей.

О начале строительства будущего производства основатель косметического бренда заявила в начале мая 2023 года, а через месяц, в июне, Наталья Шик сообщила, что планирует приобрести дополнительный земельный участок для завода.

В своем телеграм-канале Наталья Шик рассказала, как решилась на строительство предприятия. Она отметила, что идею о возведении предприятия она высказала в шутку на совещании.

— Была ситуация, когда однажды плохо зафасовали наш продукт, сделали много брака. Я говорю: «Надо уже делать свой завод, потому что вот был заводик маленький, и для того, чтобы они могли нам фасовать, они закупают под нас оборудование, по сути, на наши деньги», — рассказала предпринимательница.

Наталья Шик напомнила, что ранее развила завод по производству косметических кистей, и отметила, что начала заниматься деятельностью других предприятий. Основатель бренда предложила организовать свое производство, после чего ей через месяц предложили план по строительству завода.

В 2022 году косметический бренд и сеть салонов красоты SHIK стали победителем номинации «Сделано в Сибири» «Народной премии НГС». О том, как основательнице бренда удалось построить бизнес — в материале.

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