СГК объединяет Новосибирский и Алтайский филиалы

ООО «Сибирская генерирующая компания» объединяет Новосибирский и Алтайский филиалы. Об этом заявил гендиректор «СУЭК» и «СГК» Максим Басов во время прямого эфира с сотрудниками компании.



— Начиная со следующей недели у нас с вами — четыре филиала. Один — Енисейский, второй — объединённый филиал Новосибирско-Алтайский, третий — Кузбасский и четвёртый филиал — это ГРЭС. Кроме того, это — техническая дирекция, куда передано сейчас капстроительство и управление крупными проектами, а также закупочная финансовая деятельность и IT, — пояснил Максим Басов.

