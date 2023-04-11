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СГК объединяет Новосибирский и Алтайский филиалы

Их возглавит директор Алтайского отделения

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По словам гендиректора, объединение необходимо для повышения эффективности компании

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ООО «Сибирская генерирующая компания» объединяет Новосибирский и Алтайский филиалы. Об этом заявил гендиректор «СУЭК» и «СГК» Максим Басов во время прямого эфира с сотрудниками компании.

— Начиная со следующей недели у нас с вами — четыре филиала. Один — Енисейский, второй — объединённый филиал Новосибирско-Алтайский, третий — Кузбасский и четвёртый филиал — это ГРЭС. Кроме того, это — техническая дирекция, куда передано сейчас капстроительство и управление крупными проектами, а также закупочная финансовая деятельность и IT, — пояснил Максим Басов.

Как отметил гендиректор, объединение необходимо для повышения эффективности компании. Планируется, что объединенный филиал возглавит Игорь Лузанов, который сейчас занимает пост директора Алтайского отделения.

Ранее в Новосибирске черный дым с ТЭЦ-2 встревожил жителей Ленинского района.

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