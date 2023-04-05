Черный дым повалил из трубы ТЭЦ-2 в Новосибирске — что произошло

В Новосибирске сегодня днем, 5 апреля, черный дым с
Видео с густым черным дымом прислала в редакцию читательница.
В пресс-службе СГК объяснили, что сегодня включали в работу дополнительный котел.
— Это сделали по заданию системного оператора Единой энергосистемы. При запуске котла в связи с использованием мазута неизбежно кратковременное появление черного дыма. В течение часа включилось в работу очистное оборудование и дым стал белый. Степень очистки дымовых газов в стандартном режиме работы котла — на уровне 98%, — отметили в СГК.
В конце марта в СГК назвали условия окончания отопительного сезона в Новосибирске.