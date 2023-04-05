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Черный дым повалил из трубы ТЭЦ-2 в Новосибирске — что произошло

За час цвет дыма изменился

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Дым встревожил жителей Ленинского района

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В Новосибирске сегодня днем, 5 апреля, черный дым с ТЭЦ-2 встревожил жителей Ленинского района.

Видео с густым черным дымом прислала в редакцию читательница.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

В пресс-службе СГК объяснили, что сегодня включали в работу дополнительный котел.

— Это сделали по заданию системного оператора Единой энергосистемы. При запуске котла в связи с использованием мазута неизбежно кратковременное появление черного дыма. В течение часа включилось в работу очистное оборудование и дым стал белый. Степень очистки дымовых газов в стандартном режиме работы котла — на уровне 98%, — отметили в СГК.

В конце марта в СГК назвали условия окончания отопительного сезона в Новосибирске.

СГКТЭЦ-2ДымЧерный дым
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