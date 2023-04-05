Черный дым повалил из трубы ТЭЦ-2 в Новосибирске — что произошло

— Это сделали по заданию системного оператора Единой энергосистемы. При запуске котла в связи с использованием мазута неизбежно кратковременное появление черного дыма. В течение часа включилось в работу очистное оборудование и дым стал белый. Степень очистки дымовых газов в стандартном режиме работы котла — на уровне 98%, — отметили в СГК.

В конце марта в СГК назвали условия окончания отопительного сезона в Новосибирске.