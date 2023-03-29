Продукты без карточек: проверяем жалобы на то, что в METRO по-прежнему обслуживают не всех

16 марта этого года компания объявила о снятии последних ограничений. В распространенном пресс-релизе было сказано, что приобрести товары в магазинах сети теперь может любой желающий. Карты покупателя же превращаются в обычную систему лояльности, через которую постоянным клиентам будут продолжать начисляться бонусы, предоставляться специальные скидки и т. д.



С чем столкнулись покупатели

Судя по всему, решение компании недостаточно хорошо довели до сотрудников. Уже в первый день действия новой системы обозревателю НГС написал читатель, которому в METRO отказались продать товары без карты. 27 марта автор материала задал вопрос подписчикам своего телеграм-канала на эту тему, и сразу пять человек написали, что столкнулись с такой же проблемой.