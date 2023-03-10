СЕЙЧАС +1°С
Пробки 7/10
usd 75.90
eur 80.14
Тема дняХудожников ждет 10-кратный рост аренды
Все новости
Все новости

Экс-губернатор НСО Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»

Он рассказал, что рад новой должности

3 014

Виктор Толоконский вступил в должность 6 марта

Поделиться

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Новосибирск Экспоцентр». Он вступил в должность 6 марта.

— Буду стараться быть полезным в решении всего комплекса задач «Экспоцентра». Здесь и правильное функционирование всей инфраструктуры выставок, развитием стратегией выставочного бизнеса. Если я еще нужен, поэтому получаю удовлетворение и рад, что жизнь продолжается, — рассказал Виктор Толоконский НГС.

Новосибирский «Экспоцентр» открылся в 2012 году. На площадке проводят крупные региональные выставки: «СтройСиб», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия», «Сибирский дом», «Интерэкспо Гео-Сибирь», «HOREX SIBERIA. Индустрия развлечений», «Автосиб», «ELCOMROSSIJA», «АгроСиб», «Технопром». По данным «Контур.Фокуса», ООО «Новосибирск Экспоцентр» принадлежит Екатерине Павлиновой, выручка в 2021 году составила 161 миллион рублей, чистая прибыль — 12,7 миллиона.

Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, затем возглавлял Новосибирскую область в 2000–2010 годах. После работал полпредом президента в СФО. В 2014 году стал губернатором Красноярского края, в 2017-м ушел в отставку.

В 2019-м Виктор Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана, а еще через год — советником губернатора Новосибирской области. В декабре 2022 года Толоконский ушел из РАТМа.

ЭкспоцентрКрасноярский крайВыставка
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter