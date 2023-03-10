Экс-губернатор НСО Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Новосибирск Экспоцентр». Он вступил в должность 6 марта.
— Буду стараться быть полезным в решении всего комплекса задач «Экспоцентра». Здесь и правильное функционирование всей инфраструктуры выставок, развитием стратегией выставочного бизнеса. Если я еще нужен, поэтому получаю удовлетворение и рад, что жизнь продолжается, — рассказал Виктор Толоконский НГС.
Новосибирский «Экспоцентр» открылся в 2012 году. На площадке проводят крупные региональные выставки: «СтройСиб», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия», «Сибирский дом», «Интерэкспо Гео-Сибирь», «HOREX SIBERIA. Индустрия развлечений», «Автосиб», «ELCOMROSSIJA», «АгроСиб», «Технопром». По данным «Контур.Фокуса», ООО «Новосибирск Экспоцентр» принадлежит Екатерине Павлиновой, выручка в 2021 году составила 161 миллион рублей, чистая прибыль — 12,7 миллиона.
Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, затем возглавлял Новосибирскую область в 2000–2010 годах. После работал полпредом президента в СФО. В 2014 году стал губернатором Красноярского края, в
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