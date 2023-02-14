«Магнит» открыл в Новосибирске супермаркет нового формата: в нем есть кофейня и нарезка колбас

Компания «Магнит» открыла в Новосибирске супермаркет нового формата — «Магнит плюс». Первая торговая точка открылась в Южно-Чемском жилмассиве.



«Магнит плюс» — это новый формат компании, который она начала развивать только в прошлом году. У этих магазинов почти вдвое больше площадь, чем у привычных универсамов и шире ассортимент товаров. Кроме того, внутри предусмотрены небольшая кофейня и зона отдыха, а также встроенная пекарня.