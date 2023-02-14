«Магнит» открыл в Новосибирске супермаркет нового формата: в нем есть кофейня и нарезка колбас

Компания «Магнит» открыла в Новосибирске супермаркет нового формата — «Магнит плюс». Первая торговая точка открылась в Южно-Чемском жилмассиве.
«Магнит плюс» — это новый формат компании, который она начала развивать только в прошлом году. У этих магазинов почти вдвое больше площадь, чем у привычных универсамов и шире ассортимент товаров. Кроме того, внутри предусмотрены небольшая кофейня и зона отдыха, а также встроенная пекарня.
Первый «Магнит Плюс» в Новосибирске заработал на Петухова, 101/2, в жилом комплексе «Матрешкин Двор». Площадь торгового зала около 1000 кв. метров.
Как рассказали в новосибирском офисе компании, в помимо кофейни и большего размера в магазине будут действовать дополнительная услуга нарезки сыров и колбас.
— В перспективе открытие еще 5 таких магазинов в течение года. Это новая концепция для покупателей, которым недостаточно классических магазинов у дома, при этом разместить в локации полноценный супермаркет не представляется возможным (компания имеет в виду свой более обширный формат «Магнит Экстра». — Прим. ред.), — уточнили в «Магните».
«Магнит» входит в первую тройку крупнейших новосибирских ритейлеров, однако по количеству продовольственных магазинов занимает пока четвертое место (173 универсама). Его опережают «Мария Ра» (278 магазинов), «Пятерочка» (254 магазина) и «Ярче!» (191 магазин). Помимо универсамов у «Магнита» в Новосибирске, впрочем, есть еще 104 магазина «Магнит Косметик» (косметика, бытовая химия и товары для дома).
По данным 2ГИС, в Южно-Чемском жилмассиве, частью которого является «Матрешкин Двор» уже работает 14 сетевых продовольственных магазинов: пять «Пятерочек» и по три «Марии Ра», «Ярче!» и «Магнита».
Торговые в последние годы активно экспериментируют с форматами. Так у Ленты сегодня работают в Новосибирске торговые точки аж четырех типов «Мини», «Супер», «Гипер» и один магазин экспериментального формата «365+» (не получил развития). У самого «Магнита» за последний год открылись четыре магазина «Моя Цена», которые позиционируются, как дискаунтеры.