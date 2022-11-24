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Спецоперация на Украине

«Банки не хотят брать на себя риски»: мобилизованным из Новосибирской области отказывают в ипотеке

На сессии Заксобрания приняли обращение по этому поводу в правительство РФ

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Мобилизованные новосибирцы обратились с жалобами к депутатам

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Мобилизованным новосибирцам отказывают в выдаче ипотеки. Об этом сегодня, 24 ноября, зашла речь на сессии новосибирского Заксобрания, в итоге депутаты приняли по этому поводу обращение в правительство России.

Как говорится в тексте обращения, к депутатам Заксобрания поступают обращения от мобилизованных новосибирцев. Они жалуются на невозможность получить ипотеку.

— Кредитные организации отказывают в заключении такого договора с вышеуказанными лицами по различным причинам, — указано в тексте.

С докладом об обращении на сегодняшней сессии Заксобрания выступил зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Илья Поляков.

— Банки не хотят брать на себя риски, — подчеркнул Илья Поляков.

Обращение не поддержал депутат-застройщик Валерий Червов. По его мнению, «вопрос неактуален, а банки работают нормально».

— Оно 100% актуально, потому что разговариваем с разными банками, и все говорят одно и то же. Прямого запрета нет, но рисковики отказывают людям, которые участвуют в военной операции, — ответил ему Поляков.

Он добавил, что вопрос касается и военной ипотеки: сейчас она распространяется только на кадровых военных, в то время как в спецоперации участвуют добровольцы и мобилизованные.

Остальные депутаты поддержали обращение.

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Кроме этого, мобилизованные сталкиваются с проблемами с выплатами. Семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие. К примеру, жители Тюмени получили в октябре чуть больше тысячи рублей.

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