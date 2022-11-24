«Банки не хотят брать на себя риски»: мобилизованным из Новосибирской области отказывают в ипотеке

Мобилизованным новосибирцам отказывают в выдаче ипотеки. Об этом сегодня, 24 ноября, зашла речь на сессии новосибирского Заксобрания, в итоге депутаты приняли по этому поводу обращение в правительство России.

Как говорится в тексте обращения, к депутатам Заксобрания поступают обращения от мобилизованных новосибирцев. Они жалуются на невозможность получить ипотеку.