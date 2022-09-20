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Банкир из Новосибирска продал чешский филиал «Экспобанка»

Сейчас бизнесмен планирует развивать филиал банка в России

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В начале года Игорь Ким продал латвийский AS Expobank

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Новосибирский бизнесмен Игорь Ким продал филиал чешского Expobank CZ. Актив купил местный банк CREDITAS.

— В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — банку CREDITAS. Сделка закрыта, — говорится в сообщении на официальном сайте «Экспобанка».

Эта сделка стала заключительным этапом процесса выхода бизнесмена из европейских активов. О том, что Ким планирует продать банк, стало известно в начале марта 2022 года. В начале года Игорь Ким продал латвийский филиал AS Expobank местному банку Signet.

Как говорится в сообщении, сейчас Игорь Ким планирует сосредоточиться на развитии российского АО «Экспобанк» и инвестициях в России.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 85,5% акций АО «Экспобанк», зарегистрированного в Москве. По данным на июль 2021 года, уставной капитал банка составляет 2,8 миллиарда рублей. В России филиалы «Экспобанка» находятся в Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курске. Также Ким является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.

Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность еще в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году. В 1998-м РНБ был присоединен к преобразованному за год до этого в ОАО «Сибакадембанку» (прежде эта структура занималась преимущественно обслуживанием счетов институтов СО РАН).

Владельцем «Экспобанка» Ким стал в 2011 году, постепенно расширяя его за счет покупаемых банков поменьше («ВестЛБ Восток, МАК-Банк, «Восточный экспресс» и т. д.). В декабре 2020 года Игорь Ким выкупил акции одного из старейших застройщиков Новосибирска, Строительного треста № 43».

Дважды входил в сотню самых богатых людей по данным журнала Forbes Russia — в 2009 (0,4 миллиарда долларов) и 2011 годах (0,5 миллиарда долларов).

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