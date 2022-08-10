«С хмелем мы что-нибудь да придумаем». Как скажется на россиянах уход из страны «пивных монстров»

«Для наших это золотое время»



Станислав Редкозубов уверен, что уход иностранных производителей пивного сырья будет только на пользу их российским конкурентам. А посетители баров изменения вкуса если и заметят, то далеко не все.

— При производстве пива используют базовые солоды и специальные, — рассказал совладелец бара. — Специальных солодов обычно в составе пива 15–20 процентов, всё остальное — так называемый базовый солод. Так вот эти самые базовые солоды сейчас вполне успешно производят у нас в Курске и в дружественной Белоруссии, и многие пивоварни переходят на них. Причём нельзя сказать, что качество пива из-за этого стало разительно хуже. Оно стало немного другим. Я знаю, что в Курске установлено отличное оборудование. Возможно, с запчастями к этому оборудованию есть трудности, потому что всё импортное, но, тем не менее, для них сейчас настало просто золотое время. Приходится работать в режиме максимальной концентрации, оперативно наращивать качество и объёмы производства.

