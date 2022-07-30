«Он просто хотел создать дом своей мечты»: сибиряк построил замок с секретным садом, который стал успешным бизнесом
Это место похоже на кусочек Европы под Новосибирском
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появилось несколько новых, одна из которых — «Сделано в Сибири». Это может быть как крупное производство с миллиардными оборотами, которое снабжает товаром всю страну и даже зарубежье, так и небольшой бренд, который родился именно у нас. Решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте историю красивого дома, который построила одна семья и превратила в бизнес.
Новосибирец Борис Скачко построил в пригороде дом своей мечты — огромный замок площадью 777 квадратных метров. А спустя много лет его дочь Лиза придумала сделать там фотостудию. Клиенты оценили идею: красивый дом, фонтан в саду, патио с розами поражают своей роскошью, но, по словам владельцев, всё это стоит не так дорого, как кажется со стороны. Сейчас этот дом зарабатывает сам на себя. А пока расскажем, с чего всё началось.
— Если вернуться совсем к началу, то это, собственно, 1996 год — здесь цифра 96 (Лиза показывает на французское кафе. — Прим. ред.), я ее специально сделала в честь того, что в этом году была куплена земля. Строился дом невероятно долго — этим занимался отец, практически один. Можно сказать, голыми руками. И он уже тогда представлял, насколько это будет грандиозный проект, хотя о том, что это будет фотостудия, речи не было, он просто хотел создать дом своей мечты, — рассказывает Лиза.
У Бориса были временная мебель и дом без окон, без дверей:
— Он просто строил коробку и занимался лепниной. 10 лет строил и верил, что когда-то это будет кем-то оценено. Потому что, когда это всё начиналось, он здесь жил один, а деньги сюда всё уходили и уходили — на какой-то непонятный дом мечты, до которого надо добираться, который совершенно непонятно когда будет готов. Мы вообще с мамой не понимали, что он творит.
Потом мама Лизы — Татьяна Скачко — попросила мужа разбить сад, и он придумал патио. Татьяна хотела сделать попроще, для Сибири, но Борис сделал роскошно. А семь лет назад Лиза — она тогда работала свадебным фотографом — начала привозить в этот дом своих клиентов на съемки. Однажды вместе с ней на съемку приехали свадебные организаторы, которые и натолкнули Лизу на мысль о том, что здесь можно сделать фотостудию.
— Я тогда не поверила, что это вообще может выгореть, потому что дом действительно находится далеко от города, по новосибирским меркам даже супердалеко — целых 30 километров. Это для Москвы такие расстояния ничего не значат, можно 50 минут куда-то ехать. Поэтому я не верила в успех конкретно этого предприятия. Но, к моему огромному удивлению, люди очень быстро начали рассказывать друг другу о нашем месте, — говорит Лиза и сама удивляется тому, как всё сложилось.
Сначала был только сад, а в доме даже пола не было — просто бетон.
— Потом уже начали осваивать внутренние пространства — на это ушло года два. Даже на то, чтобы положить пол, нужны очень большие деньги. Слава богу, молва о нас достаточно быстро распространилась, клиентов стало много, поэтому строительство стало ускоряться, ускоряться и ускоряться. Можно сказать, что дом сейчас строит сам себя. Сам на себя и зарабатывает — очень удобно, — рассказывает Лиза Скачко.
В первый же год семья поняла, что бизнес хорошо работает. Тогда им платили немного: 1000 рублей, а сниматься можно было сколько хочешь — хоть три часа, хоть пять. Сейчас аренда дома или отдельно сада на час стоит 3500 рублей.
— Мы тогда уже были в шоке, что у людей это вызывает неподдельный интерес: они такого не видели. Это мы сами к себе придираемся, и нам кажется, что тут не сделано, там не сделано, тут земля голая, тут стенка лысая, тут забор какой-то некрасивый. А люди заходят, у них такие глаза, переполненные восхищением, им всё нравится. Мы черпаем много энергии, это заставляет нас хотеть делать всё больше и больше, лучше и лучше, — радуется Лиза Скачко.
«Сколько, по-вашему, стоят 10 лет моей жизни?»
Лиза считает, что иллюзию того, что здесь всё дорого и богато, создает лепнина, а ею занимается папа. Например, французское кафе обошлось в 130 тысяч, но что-то было сделано по бартеру.
— Если посмотреть на это кафе, то тоже создается впечатление, что это что-то ужасно дорогое, старинное, но здесь ОСБ, дешевые сосновые галтели — материалы все очень простые. Двери я купила на «Авито» за 800 рублей. Бутылки для винной витрины мне отдал ресторан. Часто люди спрашивают, сколько стоит ремонт, а папа спрашивает в ответ: «Сколько, по-вашему, стоят 10 лет моей жизни?» Так, наверное, и можно ответить.
Лиза замечает, что, в принципе, всё, что они зарабатывают, они тратят на дом:
— 80% того, что получаем. Потому что это наша страсть, наше детище. И это не закончится никогда. Я думаю, что мои дети будут такие же сумасшедшие, как я и мои родители, и всё будет уходить сюда, чтобы всё развивалось, совершенствовалось.
Сейчас в семье каждый занимается тем, чем хочет, хотя ни у кого нет профильного образования. Лиза — дизайном и проектированием, хотя она училась на пиарщика и моушен-дизайнера, ее мама — цветами и гостями, хотя она юрист, папа — строительством и лепниной, несмотря на то что он прошел пять вузов: два гражданских и три военных.
— Но по итогу каждый занимается, не побоюсь этого слова, призванием. Нескромно будет звучать, но секрет успеха — это мы, в основном мои родители, конечно. Они проявляют фантастическое упорство во всём, что делают. И я, глядя на них, не могу не соответствовать. У людей просто золотые руки, в этом и весь секрет. Это история про людей и их талант. Я не родилась ни с камерой в руках, ни с кисточкой, ни с чертежами. Каждая из этих деятельностей для меня — это способ выразить себя, поэтому у меня много деятельностей слились в одну в этой студии, — говорит Лиза.
«Я бы построил дом в виде грибочка»
Борис Скачко как-то сказал: «Если бы время отмотать назад, я бы немножко по-другому всё сделал». Лиза и ее мама спросили, что он имел в виду.
— «Я бы построил дом в виде грибочка», — сказал папа. Ей-богу, не знаю, что это значит и что он имел в виду. Мы побоялись с мамой спрашивать. У человека много творческих амбиций. Последние несколько лет он уговаривает меня построить триумфальную арку. Я прикалываюсь: «Ага, здесь мы собор Парижской Богоматери построим, а здесь Эйфелеву башню возведем. И будет у нас целый Диснейленд». Нужно немножко берега видеть.
Лиза считает, что у них не очень большой участок, вопреки всеобщим заблуждениям.
— Просто удачно всё зонировано, поэтому по фотографиям кажется, что можно гулять и гулять, а на самом деле наши ресурсы подходят к концу потихонечку: скоро везде всё застроим. Видимо, придется куда-то еще перебираться, — смеется Лиза.
Девушка добавляет, что папа уже практически уговорил ее на арку, только не триумфальную, а просто арку перед фонтаном — получится отдельная зона.
— Папе главное — работать, чтобы ему было что лить, чтобы он был задействован, был в игре, не только чтобы я здесь строила. Мне кажется, он в последнее время ревнует к моим постройкам. Но он, в принципе, доволен, сказал, что ему не стыдно, — гордится Лиза.
Идеи обычно исходят от Лизы и ее папы, а мама занимается реализацией. Часто Лиза с папой спорят, потому что ему нравится классика, камень, бетон, а Лиза любит природные материалы, дерево.
— Он за роскошь, я — за уют. Порой бывает тяжело найти компромисс. После того как лепнину сделаешь в каком-нибудь зале, по стилю уже не подойдет поставить мои деревянные ящики и камней накидать. За некоторые залы мне чуть ли не драться приходится — есть лофтик и синий зал, где камин стоит. Это мои. А папа — за белоснежные стены и как можно больше лепнины.
«Строим себе Европу здесь»
Лиза придумала создание европейской улицы напротив дома: там уже появились французское кафе и английский цветочный магазин.
— Планов громадье! Европейская улица в моем понимании — это очень уютный книжный магазинчик, как в «Гарри Поттере», магазин Tiffany. Все объекты будут отражать разные страны. Я начала этим заниматься, потому что очень скучаю по Европе, переживаю, что не могу там оказаться, поэтому единственным правильным решением было строить себе Европу здесь. Мне вся эта затея с витринами, магазинами нравится тем, что можно бесконечно менять их наполнение: сегодня здесь может быть хлебный магазин, а завтра те же книги или цветы или что угодно. Хоть тот же музыкальный магазин. Все декорации, в принципе, взаимозаменяемы.
Когда Лиза выходит из дома, смотрит на всё это, ей порой самой сложно поверить, что это пригород Новосибирска. Ей удалось погрузиться в свою фантазию. И время от времени зоны внутри дома и снаружи меняются.
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