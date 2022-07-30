«Он просто хотел создать дом своей мечты»: сибиряк построил замок с секретным садом, который стал успешным бизнесом

— Но по итогу каждый занимается, не побоюсь этого слова, призванием. Нескромно будет звучать, но секрет успеха — это мы, в основном мои родители, конечно. Они проявляют фантастическое упорство во всём, что делают. И я, глядя на них, не могу не соответствовать. У людей просто золотые руки, в этом и весь секрет. Это история про людей и их талант. Я не родилась ни с камерой в руках, ни с кисточкой, ни с чертежами. Каждая из этих деятельностей для меня — это способ выразить себя, поэтому у меня много деятельностей слились в одну в этой студии, — говорит Лиза.



«Я бы построил дом в виде грибочка»

Борис Скачко как-то сказал: «Если бы время отмотать назад, я бы немножко по-другому всё сделал». Лиза и ее мама спросили, что он имел в виду.

— «Я бы построил дом в виде грибочка», — сказал папа. Ей-богу, не знаю, что это значит и что он имел в виду. Мы побоялись с мамой спрашивать. У человека много творческих амбиций. Последние несколько лет он уговаривает меня построить триумфальную арку. Я прикалываюсь: «Ага, здесь мы собор Парижской Богоматери построим, а здесь Эйфелеву башню возведем. И будет у нас целый Диснейленд». Нужно немножко берега видеть.