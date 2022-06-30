Накормили на миллиарды: 10 самых крупных рестораторов Новосибирска — сколько денег горожане оставили в их заведениях

В Новосибирске работает больше 2500 точек общепита, абсолютное большинство из которых принадлежит малым предпринимателям. Общепит не торговля, консолидация бизнеса здесь невелика во всём мире. Но и на этом фоне выделяются компании и группы, которым удается зарабатывать приличные деньги. Ну, или хотя бы иметь приличный оборот. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил данные юридических лиц, которые ими управляют.
Как мы считали и что учитывали
Структура собственности в ресторанном бизнесе существенно сложнее, чем, например, в розничной торговле или производстве. Здесь часто бывает, что для открытия конкретного заведения привлекаются инвесторы, которые не имеют отношения к общепиту. Или формальными совладельцами в разных проектах оказывается разный набор учредителей, которые в принципе ведут бизнес сообща.
Мы опирались только на данные сервиса «Контур.Фокус», которые показывают совокупный оборот предприятий, в которых конкретный человек является соучредителем или руководителем, то есть имеет возможность влиять на управление предприятием. При этом не учитывали компании, деятельность которых точно не связана с общепитом или производством продуктов питания. В итоговую сумму не попали также данные ИП (они есть у большинства рестораторов), поскольку «Контур.Фокус» не показывает их финансовых результатов. При сопоставимых объемах выше мы поставили ресторатора, чей бизнес в большей степени связан именно с Новосибирском. Анализ позволил более или менее корректно определить трех лидеров. Дальше рестораторы указаны без мест, но в порядке убывания оцениваемого объема бизнеса.
Первое место: Денис Иванов
Самый известный новосибирский ресторатор — его имя знают, наверное, даже те, кто ни разу не был ни в одном заведении. Денис Иванов — владелец или совладелец 37 заведений разного формата (30 из них — в Новосибирске. Это сеть кофеен «Чашка кофе» (сейчас в ней 17 заведений), четыре гриль-бара Beerman, три ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ (в Новосибирске, Москве и Тюмени), четыре японские лапшичные KU (Москва), две пельменные Перьмениssimo. Другие его заведения — это одиночные «ТБК Лонж», «Жан Хуан Лу», летний ресторан «Веранда», паназиатское кафе Aziatish, пельменные и караоке-бар «Ухо и медведь» (всё Новосибирск), а также рестораны Krombacher в отеле Sheraton и бар Champagne by Champagne на Цветном бульваре (оба в Москве).
Общий оборот компаний Дениса Иванова в 2021 году превысил 1,6 миллиарда рублей.
В большинстве предприятий Иванов единственный учредитель, в ряде заведений у него есть какой-то партнер, которому принадлежит половина долей. Так, совладельцем компании, которая управляет караоке «Ухо и медведь», выступает Кирилл Покровский (депутат Горсовета и директор по развитию ГК «КПД-Газстрой»), а девелопер Алексей Круковский («Брусника») выступил соинвестором ресторана #сибирьсибирь в Тюмени.
Иванов определенно чемпион по рентабельности. Чистая прибыль на уровне 30–40% от выручки в его компаниях не редкость. Единственным крупным предприятием, которое закончило прошлый год с небольшими убытками, стала компания, которая, судя по всему, управляет заведениями в аэропорту «Толмачево».
Второе место: Кирилл Масленников и Андрей Добровольский
Ключевые совладельцы и создатели сети «Шашлыкофф». В Новосибирске у нее 13 гриль-баров, но это лишь малая часть от целой шашлычной империи из более чем 80 заведений по всей стране. Большая часть их работает по франчайзингу. В Новосибирске к этой группе относится также сеть кондитерских Dudnik (22 точки) и сравнительно новый проект «Кофе Брют» (смесь кофейни и демократичного бара с вином в пластиковых бокалах и закусками в стиле тапас).
Кроме Масленникова и Добровольского, среди соучредителей их предприятий указано в общей сложности еще больше десяти человек. Причем зачастую первому принадлежит компания, через которую в заведении продаются напитки, а второму — та, от лица которой выставляется счет за еду. В ряде предприятий один из них может не быть в числе соучредителей, но работать генеральным директором.
Общий оборот предприятий с участием Кирилла Масленникова превысил в 2021 году 1,5 миллиарда рублей. У Андрея Добровольского лично этот показатель — чуть больше 1 миллиарда рублей.
Компании с их участием пересекаются лишь частично, так что совокупная выручка всех предприятий группы (с учетом прочих учредителей) может превышать 2 миллиарда рублей. Однако значительная доля выручки приходит от юрлиц за переделами Новосибирска.
Предприятия группы показывают неплохие результаты, важным источником прибыли являются также платежи от франчайзи за использование бренда. ООО «СРП Групп», на которое зарегистрирован торговый знак «Шашлыкофф», при выручке в 155 миллионов рублей показало в прошлом году чистую прибыль в размере 101 миллиона рублей.
Третье место: Эрик Шогрен
Шогрен — настоящий патриарх новосибирского ресторанного бизнеса, открывший в Новосибирске первый фастфуд западного типа еще в 1996 году. С тех пор многое изменилось, да и сам Шогрен уже несколько лет живет в США. Однако, как показывают базы «Контур.Фокус», американский предприниматель остается совладельцем целого ряда предприятий в Новосибирске и Москве. Основной его актив — это сеть кофеен-кондитерских Kuzina (56 точек в Новосибирске и 10 в Москве), кондитерское производство, а также сеть New York Pizza.
Общий оборот компаний Шогрена в прошлом году составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
Не все предприятия прибыльны (есть компании, которые в прошлом году показали заметный убыток), но в целом речь идет о достаточно масштабном бизнесе. Одно только ООО «Кузина» наторговало больше чем на 500 миллионов рублей. Важным элементом успеха Шогрена можно считать собственное производство, которое одно обеспечивает больше 30% совокупного оборота его компаний. Эффективность бизнеса (соотношение прибыли и оборота) в последнее время, возможно, не высока, но в целом Шогрен до сих пор — один из ключевых игроков на рынке.
Владимир Свищёв
Свищёв был одним из российских партнеров Эрика Шогрена, когда тот открывал New York Pizza (два других — Олег Сапухин и Сергей Назиров). В конце 90-х их пути разошлись, и, поделив пиццерии, они создали собственную компанию «Ресторатор» (основными проектами которой стали сети People`s и «Перчини»). Впоследствии группа обросла новыми инвесторами, открытые ею заведения представляют собой отдельные предприятия с разными (хотя частично и пересекающимися) учредителями. Устоявшиеся сетевые проекты перешли новым владельцам, а сам Свищёв занят разработкой и запуском новых концепций (эта деятельность ведется под брендом «Ясно Групп»). Главный сетевой проект «Ясно Групп» сейчас — это грузинская концепция «Хочу Пури». Она изначально создавалась с прицелом на продажу франшизы, сейчас работает уже семь заведений за пределами Новосибирска (включая Москву).
Общий оборот компаний, где в числе соучредителей указан лично Владимир Свищёв, в 2021 году превысил 220 миллионов рублей.
Однако общий объем бизнеса группы, где давние партнеры связаны неформальными отношениями, существенно больше. Сюда не вошли, например, такие крупные проекты, как рестораны «Горячий цех» и Park Cafe, бар Twenty two, которые имеют отдельных владельцев, но маркетинговым сопровождением которых занимается всё та же «Ясно Групп». Совокупный оборот всех ресторанных активов, которые исторически связаны (или были связаны в прошлом) общими учредителями, превысил в прошлом году 900 миллионов рублей.
Владислав Дорошенко
Дорошенко — основной совладелец заведений, которые входят в группу компаний DNK Food. Владислав Дорошенко указан как 100%-ный владелец большей части предприятий. В ряде компаний у него есть соучредители с разным размером долей, но какого-то одного крупного партнера выделить сложно. В Новосибирске заведения Владислава Дорошенко — это итальянский ресторан Morricone, чайхана «Курагадиван» (2 заведения), пивной ресторан «Хамовники» и паназиатское кафе Nemo.
Общий оборот заведений DNK Food в прошлом году составил более 500 миллионов рублей.
Основной специализацией группы можно считать работу в аэропортах. В Толмачево, например, у DNK Food три бара разного размера и итальянское кафе. Еще 20 заведений работает в аэропортах Челябинска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Краснодара и Самары.
Олег Вебер и Станислав Ложкин
Ветераны местного ресторанного рынка, открывшие в 1997 году на Красном проспекте первый ирландский паб, который потом перерос в целый ресторанный комплекс из пяти заведений. В большей части предприятий Вебер и Ложкин являются равноправными партнерами, но есть бизнесы, которыми они занимаются отдельно (по крайней мере формально). Среди чисто ресторанных активов — заведения МясоRoob (и частично сам бренд), ресторан «На Даче», рестораны «Аджикинежаль», кафе «У Белуччи круче».
Общий оборот предприятий, связанных со сферой гостеприимства, соучредителем которых указан Олег Вебер, в 2021 году превысил 320 миллионов. У Станислава Ложкина этот показатель приближается к 200 миллионам рублей.
Основной бизнес Вебера и Ложкина, впрочем, связан сейчас с девелопментом. Они являются соучредителями проекта «Аква-Сити» (застройщик жилого комплекса «Ясный Берег»). Выручка только одной этой компании составила в прошлом году 332,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 77,6 миллиона рублей.
Виталий Брегадзе
Наиболее вовлеченный в управление бизнесом член целой группы партнеров, которым принадлежат в Новосибирске два пивных ресторана «Бочкари», «Сыроварня», Avocado Queen, бар Leps, а также ряд заведений в Алтайском крае.
Общая выручка предприятий группы в прошлом году составила 226 миллионов рублей.
Как явствует из состава учредителей ресторанных компаний, основным партнером Брегадзе является Дмитрий Шор, имеющий интересы в других видах бизнеса (производство строительных материалов, торговля). Среди соучредителей и руководителей также фигурируют близкие родственники Виталия.
Владимир Бурковский
Совокупный оборот компаний, в которых он является совладельцем, превышает 600 миллионов рублей, однако большая часть приходится на сеть «Сибирские блины» (работает в Томске и Кемеровской области), причем доля Бурковского там составляет обычно 25%. Так что поместить его в рейтинге выше было бы не вполне корректно. В Новосибирске ресторатору принадлежит элитное заведение PuppenHaus, большая кофейня «Креп де Кофе» и кейтеринговая служба.
Выручка новосибирского бизнеса Бурковского в прошлом году составила порядка 138 миллионов рублей.
Если верить «Контур.Фокусу», PuppenHaus не особенно прибыльный бизнес. ООО «Бразери», от лица которого там выбивают чеки, при неплохой выручке в 93 миллиона рублей показало чистую прибыль в размере 4,5 миллиона рублей. «Сибирские блины» при этом показывают прибыль на уровне 10–15% от выручки. Бурковский играет значительную роль в жизни ресторанного сообщества. Он президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров. Еще один его проект, ресторан сибирской кухни, который Бурковский хочет открыть в старом кирпичном доме на Коммунистической, пока остается нереализованным.
Сергей Решилов
Создатель и единственный владелец сети столовых «Солнечный день» (прежнее название «Подсолнухи»). Широкой публике известен мало, поскольку посетители столовых в принципе не очень интересуются, кому принадлежат эти заведения. В Новосибирске сейчас работает уже 24 заведения сети (еще три в Санкт-Петербурге и одно в Омске). В прошлом году Решилов запустил новый проект — демократичные итальянские кафе «Мама Маргарита», которые уже вышли в плюс (управляющее ими юрлицо показало в 2021 году чистую прибыль в размере 3,4% от оборота).
Общий оборот предприятий Сергея Решилова в прошлом году составил 226 миллионов рублей.
Пример Решилова наглядно показывает, что даже на таком сложном и не совсем денежном рынке можно построить достаточно масштабный, развивающийся бизнес. Сами столовые, впрочем, показывают минимальную доходность. ООО «Санидэйгрупп Франчайзинг», обеспечившее предпринимателю большую часть выручки (146 миллионов рублей), в прошлом году получило чистой прибыли всего 251 тысячу рублей.
Александр Говор
Единственный учредитель сибирского франчайзи сети «Макдоналдс» — ООО «ГиД» — и с недавних пор владелец всего бизнеса американской корпорации в России. Данных по именно новосибирским заведениям Говора нет, но есть общие итоги компании в 2021 году — выручка ее 25 заведений составила тогда 2,1 миллиарда рублей. Логично предположить, что новосибирские «Макдоналдсы» имели продажи, сопоставимые с точками в Красноярске, Новокузнецке и т. д. Говора, конечно, нельзя считать ресторатором — он не придумывал концепцию заведения. Это скорее инвестор.
Таким образом получается, что только в Новосибирске Александр Говор полностью контролирует бизнес с оборотом порядка 1,2 миллиарда рублей.
Чуть выше (но примерно такого же порядка) показатели у сети «Бургер Кинг». Но если в принципе учитывать любые предприятия, работающие в сфере общепита, то самым крупным игроком местного рынка окажется компания с мало что говорящим широкой публике названием «Интернэшнл ресторант брэндс» (ИРБ) — это владелец более чем 250 заведений KFC в России, которому в Новосибирске принадлежит 31 закусочная. Оборот этой компании превысил в 2021 году 25 миллиардов рублей.
Таким образом, даже если новосибирские точки KFC имеют такие же показатели, как в целом по стране, то только новосибирское подразделение ИРБ наторговало в прошлом году на 3,1 миллиарда рублей.
Увы, сколько бы ни тратили состоятельные люди на тонкие вина и морепродукты, привезенные за тысячи километров, самые большие деньги крутятся там, где торгуют жареной в кляре курятиной.
Большая выручка не всегда означает высокие доходы. Так, сеть кондитерских «Куликовский», в прошлом году наторговав в Новосибирске на 462 миллиона рублей, получила чистый убыток 147 миллионов рублей. Владельцы, впрочем, не унывают и намерены расширять бизнес дальше.