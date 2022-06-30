Накормили на миллиарды: 10 самых крупных рестораторов Новосибирска — сколько денег горожане оставили в их заведениях

Общий оборот компаний Шогрена в прошлом году составил порядка 1,5 миллиарда рублей.

Не все предприятия прибыльны (есть компании, которые в прошлом году показали заметный убыток), но в целом речь идет о достаточно масштабном бизнесе. Одно только ООО «Кузина» наторговало больше чем на 500 миллионов рублей. Важным элементом успеха Шогрена можно считать собственное производство, которое одно обеспечивает больше 30% совокупного оборота его компаний. Эффективность бизнеса (соотношение прибыли и оборота) в последнее время, возможно, не высока, но в целом Шогрен до сих пор — один из ключевых игроков на рынке.



Владимир Свищёв



Свищёв был одним из российских партнеров Эрика Шогрена, когда тот открывал New York Pizza (два других — Олег Сапухин и Сергей Назиров). В конце 90-х их пути разошлись, и, поделив пиццерии, они создали собственную компанию «Ресторатор» (основными проектами которой стали сети People`s и «Перчини»). Впоследствии группа обросла новыми инвесторами, открытые ею заведения представляют собой отдельные предприятия с разными (хотя частично и пересекающимися) учредителями. Устоявшиеся сетевые проекты перешли новым владельцам, а сам Свищёв занят разработкой и запуском новых концепций (эта деятельность ведется под брендом «Ясно Групп»). Главный сетевой проект «Ясно Групп» сейчас — это грузинская концепция «Хочу Пури». Она изначально создавалась с прицелом на продажу франшизы, сейчас работает уже семь заведений за пределами Новосибирска (включая Москву).

