Выращиваем деньги: в элитном поселке у Оби появилась необычная теплица — ее купили за 4 млн ради заработка

В крохотном тамбуре — умывальник, емкости с одноразовыми шапочками и бахилами, за дверью, собственно, ферма. На пятиуровневых стеллажах четыре вида зелени, которая здесь присутствует одновременно во всех своих стадиях роста — от горшочков, в которых еще даже не появились ростки, до уже готовых для сбора растений.



Контейнерные теплицы — один из новых форматов тепличных комплексов, которые разрабатывает компания iFarm Project. Развитием этого направления решил заняться предприниматель Илья Пинаев, который, по его словам, впервые узнал о разработках iFarm из публикации в НГС.