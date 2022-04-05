Выращиваем деньги: в элитном поселке у Оби появилась необычная теплица — ее купили за 4 млн ради заработка

В 2018 году НГС написал о новосибирской компании iFarm, которая тогда делала только первые шаги в сфере, которую называют красивым словом «агротех». Сейчас у предприятия уже международная известность и десятки проектов на основе разработанной iFarm технологии в разной стадии реализации. Но всё это по большей части довольно крупные инвестиционные проекты, требующие серьезных финансовых ресурсов. Предприниматель из Новосибирска решил наладить выпуск теплиц по технологии iFarm в... контейнерах, цена которых в готовом виде сопоставима со стоимостью нового автомобиля среднего уровня.
Конструкция из трех контейнеров стоит сразу после въезда в коттеджный поселок «Европейский». В одном из них домик в стадии строительства — есть унитаз и умывальник и широкое окно, но всё остальное еще нужно делать. Еще один контейнер пока используется, как склад. Ферма на втором уровне, куда ведет крутая деревянная лестница.
В крохотном тамбуре — умывальник, емкости с одноразовыми шапочками и бахилами, за дверью, собственно, ферма. На пятиуровневых стеллажах четыре вида зелени, которая здесь присутствует одновременно во всех своих стадиях роста — от горшочков, в которых еще даже не появились ростки, до уже готовых для сбора растений.
Контейнерные теплицы — один из новых форматов тепличных комплексов, которые разрабатывает компания iFarm Project. Развитием этого направления решил заняться предприниматель Илья Пинаев, который, по его словам, впервые узнал о разработках iFarm из публикации в НГС.
iFarm Project — маркетинговое наименование для целого ряда компаний («Городские теплицы», «Городские теплицы Москва», «Вертикальные фермы»), 100% учредителем которых со второй половины прошлого года является американское предприятие iFarm Corporation. До этого единственным учредителем этих предприятий был Александр Лысковский. По данным «2ГИС», совокупный оборот этих компаний в 2020 году составил
iFarm Project занимается разработкой технологических решений для вертикальных теплиц. Сегодня работает уже восемь комплексов среднего размера в России, Франции, Швейцарии и Финляндии. В Новосибирске расположены два из них. На одном выращиваются салаты, на другом — клубника.
iFarm за несколько последних лет из новосибирского стартапа превратилась в инновационную компанию с международной известностью. Все реализованные на основе ее технологий проекты, впрочем, довольно масштабны, каждый требует инвестиций, которые исчисляются как минимум в десятках (а то и сотнях) миллионов рублей. Кроме покупки оборудования, такая теплица требует разработки индивидуального проекта, привязанного к конкретному помещению. Ну и собственно самого помещения, конечно. Пинаева же заинтересовал формат, который позволил бы делать и продавать небольшие теплицы, которые могли бы позволить себе купить предприниматели с небольшими накоплениями или просто частные лица.
— Контейнеры — совсем другая история. Это готовый модуль, который можно привезти, подключить и он сразу будет работать, — говорит Илья.
При полной загрузке контейнер позволяет получить в среднем 2400 горшочков готовых растений в месяц (точный результат будет зависеть от выбранных культур). Если продавать один горшочек хотя бы по 50 рублей, то получается
Теплица в «Европейском» работает с октября прошлого года и, по словам Пинаева, не требовала дополнительного обогрева даже в морозы — хватало тепла, которое выделяют лампы. Общие затраты на электричество в месяц составляют порядка
Главное преимущество такого рода теплиц, по словам Ильи, — полная автоматизация. Контроль за состоянием оборудования и пополнения запаса удобрений можно делать раз в неделю. Сбор урожая тоже занимает совсем немного времени.
— Контейнер с полным набором оборудования стоит
Контейнер производит в среднем 80 горшочков в день — это очень небольшой объем, который устроит разве что отдельный магазин или пару кафе. То есть помимо обслуживания оборудования придется заняться заключением договоров с покупателями, развозом мелких партий товара, а всё это так или иначе стоит денег и будет сокращать прибыль.
Пинаев на это возражает, что идея контейнерной теплицы в том, чтобы быть рядом с потенциальным потребителем. Это может быть, например, коттеджный поселок, удаленный район, да и просто жилмассив с более или менее высоким уровнем доходов жителей, которые будут способны покупать свежую зелень. Другим вариантом может стать работа по предзаказам с общепитом, когда теплица выращивает какие-то более редкие ароматные травы для конкретного ресторана. При этом уже готовые растения можно привезти на место продажи или использования таким образом, чтобы они там какое-то время оставались живыми и продолжали расти.
Пока, кроме показательной фермы в «Европейском», у iFarm нет примеров работающих контейнеров, купленных и начавших приносить прибыль. Единственная попытка использовать такой формат была предпринята создателями кофейни OGOROD, которая установлена на парковке ТЦ МЕГА. К iFarm этот проект не имеет отношения, но здесь также внутри двух контейнеров помещены стеллажи с подсветкой и системой подведения питательного раствора. Проект долго не мог запуститься, и салаты внутри росли для продажи в каком-то другом месте. Потом заведение открылось, но работало как просто небольшая кофейня с оригинальным внешним видом. Потом зелень появилась в продаже, но, судя по отзывам в «2ГИС», публика не успела пока оценить здешнюю зелень — все комментарии там касаются только кофе и дизайна сооружения. На выходных (торговый центр уже работал) кофейня была закрыта.
Контейнер-теплица может использоваться для выращивания не только полноценных растений, но и микрозелени. Диетологи ценят ее за повышенное содержание полезных микроэлементов и витаминов, а сам цикл производства у микрозелени быстрее. Пример реализованной небольшой вертикальной теплицы такого рода можно увидеть в гипермаркете «Ашан» в ТЦ МЕГА.
Контейнерная теплица будет эффективна, скорее, в качестве части инфраструктуры какого-то более крупного проекта, чем как отдельный бизнес. Скажем, такая теплица могла бы производить зелень для крупного супермаркета или гипермаркета. Например, в «Ашане» в прошлом году поставили в торговом зале модули доращивания, где микрозелень продолжает расти, пока ее не заберет из установки покупатель.